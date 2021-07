Úřady by se brzy měly řídit nízkoemisními limity při zajišťování dopravy Diskuse: 3 Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Marsan / Shutterstock Protože reálně hrozí, že sněmovna zákon nestihne projednat a schválit, vláda chce platnost pravidel zajistit alespoň vlastním usnesením. To by mělo platit přechodně do doby přijetí nového zákona. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Úřady by se od 2. srpna měly začít při zajišťování veřejné dopravy řídit pravidly, které jim ukládají zajistit alespoň část provozu nízkoemisními vozidly. Limity, které by byly jednotlivě určeny, by měly být součástí veřejných zakázek. Vyplývá to z materiálu ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který projednala vláda. Ta chce zavést platnost pravidel zatím přechodně vlastním usnesením, zákon totiž zatím neprojednala Sněmovna a hrozí, že Česko nestihne splnit podmínky stanovené EU. Pravidla, které vycházejí z norem EU, počítají se stanovením minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek na zajištění veřejné dopravy. Limity by se měly týkat pouze nadlimitních veřejných zakázek. Zavedení limitů je součástí navrhovaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Předloha je nyní v Poslanecké sněmovně, zatím však neprošla ani prvním čtením. Podle MMR je přitom 2. srpna nejzazží termín pro platnost pravidel, aby Česko mohlo splnit podíly stanovené EU. Protože reálně hrozí, že sněmovna zákon nestihne projednat a schválit, vláda chce platnost pravidel zajistit alespoň vlastním usnesením. To by mělo platit přechodně do doby přijetí nového zákona. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (3) Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. JŘ Jaroslav Řezáč 28.7.2021 11:56 jestli ty emise jdou z elektrárenského komína nebo z výfuku auta moc velký rozdíl není. Laboratorní pojmy jako je bezemisnost a nízké emise jsou vtipné. Lidi budou jezdit s tím, na co budou mít nebo ať si koupí pořádné boty Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. PH Pavel Hanzl 28.7.2021 12:47 Reaguje na Jaroslav Řezáč Ty elektrárenské komíny velmi rychle v EU mizí, snad půlka zemí už zrušila uhelnou energatiku a ostatní se na to chystají. Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. JŘ Jaroslav Řezáč 28.7.2021 13:52 Reaguje na Pavel Hanzl myslet si, že skončením uhlí se skončí s CO2 je dost naivní představa. Možná ho bude míň ale pořád pojede...třeba z plynu. Elektrárenské komíny se nebourají ale teplárenské mohou. v Jablonci n.N má jeden 161m vysoký zmizet Odpovědět Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.