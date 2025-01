Úroda ovoce v ČR loni kvůli mrazům klesla o 65 procent, byla nejnižší za 100 let Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ben McLeod / Flickr.com Jablka na větvi Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Úroda ovoce v ČR loni kvůli silným jarním mrazům klesla v porovnání s průměrem předchozích pěti let o 65 procent na 48 058 tun ze 138 445 tun. Byla nejnižší za posledních 100 let. V meziročním porovnání pokles činil 61 procent ze 121 946 tun v roce 2023. Vyplývá to z bilance sklizně, kterou zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Dubnové mrazy přišly v momentě, kdy vegetace byla díky teplému počasí téměř o čtyři týdny urychlená. Mrazy tak zasáhly v květu všechny ovocné druhy.Ovocnáři škody z mrazů odhadli zhruba na 1,3 miliardy korun. Na kompenzace jim Evropská unie a Česká republika vyčlenily 445 milionů korun, o podporu požádalo 539 pěstitelů. Nejvíce, 341 milionů korun, by měli obdržet pěstitelé jabloní, kteří mají škody největší. V Česku je zhruba 750 ovocnářských podniků. Státní zemědělský intervenční fond vyplatí podpory nejpozději do 31. ledna, podle Ovocnářské unie ČR je výplata kompenzací bez problémů. Peníze by měly ovocnářům pomoci přežít a založit novou úrodu na letošní rok, uvedl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Jablek, která jsou hlavním ovocným druhem, se loni sklidilo 36 040 tun, což v porovnání s pětiletým průměrem znamenalo pokles o 68 procent. Ve snížení se projevilo i vykácení části jabloňových sadů v minulých letech. Předloni úroda jablek činila přes 100 000 tun a v roce 2022 přesáhla 138 000 tun. Mrazy loni zničily většinu úrody jablek v Čechách. Východní polovina republiky byla mrazy postižena výrazně méně a například na jižní Moravě byla loni sklizeň jablek mírně vyšší než v roce 2023. Mrazy silně poškodily peckoviny. Sklizeň třešní se proti pětiletému průměru propadla o 83 procent na pouhých 254 tun, sklizeň višní klesla o 72 procent na 1342 tun. Úroda švestek 3270 tun klesla proti pětiletému průměru o 60 procent. O desítky procent se propadla i sklizeň drobného ovce, tedy rybízu, ostružin a malin. U hrušek sklizeň klesla na 5603 tun, proti pětiletému průměru o 23 procent. "U hrušní konečnou sklizeň pozitivně ovlivnil dostatek srážek a dlouhý teplý podzim. Hlavní produkční oblast hrušní byl loni Olomoucký kraj, kde se sklidily téměř dvě pětiny produkce," uvedla mluvčí ÚKZÚZ Petra Hrabčáková. Jediným ovocem s meziročním zvýšením sklizně byly meruňky a broskve pěstované na jižní Moravě. Úroda broskví, jejichž pěstování v Česku v minulých letech zažilo radikální útlum, meziročně vzrostla o 38 procent na 229 tun. Sklizeň meruněk stoupla o čtvrtinu na 862 tun. Pětiletý průměr sklizně meruněk je však na úrovni 1400 tun. Broskví se před deseti lety sklízelo kolem 1500 tun. Mrazy se výrazně podepsaly i na kvalitě ovoce. Negativně ovlivnily velikost a vzhled plodů, takže mnohé ovoce nešlo prodat jako konzumní a skončilo v průmyslovém zpracování. Do loňska byla nejhorší sklizeň ovoce v historii České republiky byla v roce 2011, kdy se kvůli jarním mrazům propadla na 101.249 tun. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017 a 2016. Vývoj sklizně ovoce v produkčních sadech v letech 2011 až 2024: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 jablka 79.134 117.897 120.602 130.902 155.640 126.434 101.844 144.888 102.847 117.801 110.006 138.150 100.604 36.040 hrušky 3103 5774 7437 3758 10.002 6643 4043 7120 6277 5763 7404 7404 9530 5603 třešně 1519 1323 1590 2030 2306 2706 1925 2659 2169 894 1302 1484 1452 254 višně 5825 4340 5486 5227 5847 5190 4141 6774 5802 5730 5011 4517 3207 1342 meruňky 2440 904 3556 1871 2210 662 811 1926 2109 471 1856 1704 682 865 broskve 1839 1465 1888 893 1282 268 428 959 448 433 366 336 166 229 švestky 5741 3950 6536 5750 8742 6378 4319 11.518 9131 8963 6784 10.343 5354 3270 angrešt 0,02 0,6 0,7 1,64 2,11 1,31 1,63 1,57 1,12 2 2 1 1 0 rybíz 1630 2524 2095 2005 2385 1767 1746 1851 963 1223 1022 973 820 360 maliny, ostružiny 20 28 14 25 46 51 50,1 125,7 164 94 115 116 132 95 celkem 101.249 138.205 149.205 152.464 188.462 150.100 119.310 177.821 129.911 141.375 133.867 165.028 121.948 48.058 Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

