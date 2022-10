ÚS odmítl stížnost Elektrárny Chvaletice, šlo o účinnost výjimky z limitů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Akciová společnost nesouhlasila s tím, že justice přiznala odkladný účinek žalobě ekologických organizací proti výjimce z emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku. Ve stížnosti vyjádřila obavu z nutnosti odstavit provoz, což by přineslo miliardové škody a další problémy. Podle rozsudku olomoucké pobočky krajského soudu, nyní potvrzeného ústavními soudci, je však obava ze zastavení provozu spíše spekulativní. Usnesení ÚS je dostupné v jeho databázi.

V řízení před ÚS zatím nešlo o finální rozhodnutí o výjimce, kterou se opětovně zabývají správní soudy. Usnesení se týká právě jen odkladného účinku žaloby aktivistů. Když krajský soud odkladný účinek žalobě přiznával, argumentoval zejména hrozbou závažné újmy na životním prostředí, kterou však podle elektrárny nadřadil nad veřejný zájem na zásobování obyvatelstva energií.

"Na rozdíl od stěžovatelky (Elektrárny Chvaletice) Ústavní soud nepovažuje závěry krajského soudu za svévolné či jinak excesivní. (...) Stěžovatelka sama v ústavní stížnosti poukazuje na skutečnost, že k případnému odstavení dojde až v důsledku možného stanovení emisních limitů mezi závazné podmínky provozu příslušným krajským úřadem v dalším řízení," stojí v usnesení.

Emisní výjimku loni vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí. Olomoucký krajský soud ji v březnu zrušil. V odůvodnění uvedl, že by za odůvodněnou považoval výjimku o délce maximálně dvou let, úředníci z krajského úřadu a ministerstva podle něj nedostatečně zjistili skutkový stav pro celé šestileté období trvání výjimky.

Nejvyšší správní soud (NSS) v květnu vyhověl kasačním stížnostem elektrárny a ministerstva životního prostředí a vrátil spor k novému projednání. Poté krajský soud přiznal žalobě Hnutí Duha a Frank Bold Society odkladný účinek a následovala ústavní stížnost elektrárny. Po jejím odmítnutí by se měl krajský soud začít problematikou znovu věcně zabývat.

Chvaletická elektrárna v minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké sumy, což je podle ní neúměrné poměrně malému snížení emisí. Chtěla proto na osm let zachovat dosavadní limity, loni v listopadu vydaná výjimka umožňovala elektrárně vypouštět do ovzduší více rtuti a oxidů dusíku po dobu šesti let.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

