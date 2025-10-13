https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/usa-hrozi-sankcemi-a-vizy-zemim-podporujicim-snizeni-emisi-z-lodni-dopravy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
USA hrozí sankcemi a vízy zemím podporujícím snížení emisí z lodní dopravy

13.10.2025 00:46 | WASHINGTON (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Spojené státy pohrozily zavedením vízových omezení a sankcí vůči zemím, které podpoří plán předložený agenturou OSN na snížení emisí skleníkových plynů z námořní dopravy. Členské státy OSN mají tento týden hlasovat o návrhu rámce pro dosažení uhlíkové neutrality, tzv. net-zero, v mezinárodní lodní dopravě, který předložila Mezinárodní námořní organizace (IMO). Mezinárodní lodní doprava zajišťuje přibližně 80 procent světového obchodu a na globálních emisích skleníkových plynů se podílí téměř třemi procenty, napsala agentura Reuters.
 
Velké kontejnerové přepravní společnosti jsou pod tlakem investorů, aby bojovaly proti změnám klimatu. Obecně se shodují, že globální regulační rámec je důležitý pro urychlení dekarbonizace. Některé z největších společností zaměřených na přepravu ropy tankery však uvedly, že mají vážné obavy z tohoto návrhu.

"Vláda jednoznačně odmítá tento návrh předložený IMO a nebude tolerovat žádné kroky, které zvýší náklady pro naše občany, dodavatele energie, přepravní společnosti a její zákazníky nebo turisty," uvedli ve společném prohlášení americký ministr zahraničí Marco Rubio, ministr energetiky Chris Wright a ministr dopravy Sean Duffy. Návrh podle nich představuje vážné riziko pro světovou ekonomiku a zavádí neoficiální globální daňový systém, který by uvalil tvrdé a nespravedlivé finanční sankce nejen na Američany, ale i na všechny členské státy IMO.

Zastánci návrhu IMO tvrdí, že bez globální regulace bude námořní průmysl čelit nesourodé směsici regulací a růstu nákladů bez účinného omezení emisí skleníkových plynů.

Podle prohlášení ministrů zvažují USA odvetná opatření proti zemím OSN, které tento plán podporují. To zahrnuje potenciální blokování plavidel plujících pod vlajkou těchto zemí v amerických přístavech, uvalení vízových omezení a poplatků a sankce na úředníky, kteří "podporují aktivistické klimatické politiky".

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
