Ústav: Populace hrabošů v srpnu vzrostla, v září by měla klesnout

Populace hrabošů podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v srpnu opět vzrostla. Kontinuálně stoupá již od května. Celorepublikový průměr intenzity hrabošů přitom v srpnu meziměsíčně stoupl o 68 procent a zjištěno bylo 1168 aktivních východů z nor na hektar, což odpovídá 5,8násobku prahu škodlivosti. Ústav proto ve čtvrtek vydal nařízení o mimořádném použití jedu na hraboše. V září by tak jejich počet i vlivem zemědělských prací a dalších faktorů měl významně klesnout. Na konci měsíce se ale očekává jejich přesun na plochy se zasetými ozimými plodinami.

Vysoký podíl extrémních výskytů hrabošů, které v průměru dosahují 17násobku prahu škodlivosti, se potvrdil v mnoha okresech Středočeského a Ústeckého kraje, ale také v okresech západních Čech nebo Moravy. Nejvyšší byl v srpnu v okrese Kladno, kde byl na 108násobku prahu škodlivosti.

Na území, kde je hraboš přemnožen, ústav nedoporučuje zasít meziplodiny. Seznam okresů stále aktualizuje. Nyní do něj patří okresy Blansko, Chomutov, Jičín, Kladno, Litoměřice, Louny, Mělník, Most, Nymburk, Rakovník, Ústí nad Orlicí, Beroun, Hradec Králové, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Olomouc a Znojmo. Ve čtvrtek přibyly okresy Kolín a Praha-východ.

Dalším preventivním opatřením v boji proti přemnoženým hrabošům je po sklizni orba nebo hloubkové kypření s následným upěchováním půdy, nikoliv válením, aby byly co nejvíce narušeny nory. Vzniká zde ovšem riziko snížené zásoby vlády pro zakládané porosty, upozornil ústav.

"Ze zkušeností minulého roku očekáváme koncem devátého měsíce opakovanou rekolonizaci ploch se zasetými ozimými plodinami. Lokálně lze předpokládat poškození tam, kde jsou problémy s hrabošem nyní," uvedl dále zemědělský ústav. V případě migrace je podle něj vhodné využít například výběrovou aplikaci rodenticidů do nor.

Na pozemcích, kde byl dosažen nebo překročen pětinásobek prahu škodlivosti hraboše, ústav ve čtvrtek s platností do konce roku povolil zvýšenou dávku jedu Stutox II do nor. Na konkrétních pozemcích je možná i aplikace rozhozem, ale pouze na základě rozhodnutí ÚKZÚZ. Zemědělci musejí plánovanou aplikaci jedu oznámit ÚKZÚZ a myslivcům, případně uživatelům honitby, nejpozději tři dny předem.

Česká společnost ornitologická upozornila na to, že povolení jedu ohrožuje sýčky. Ti se hraboši živí a polykají je vcelku. Hraboši, kteří požijí Stutox, jsou pro sýčky snadnou, ale přiotrávenou kořistí. V ČR přitom této malé sovy v ČR zbývá posledních 100 až 130 párů, uvedli ornitologové. Součástí Stutoxu II je toxický fosfid zinku. Letos v červenci ústav s odkazem na údaje státních veterinářů a ornitologů ohlásil, že se nepotvrdily obavy, že na jed proti hrabošům budou plošně umírat jiná zvířata, jako jsou sovy nebo zajíci.

