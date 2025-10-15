Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Cebiv regulující chov hospodářských zvířat
Podle starostky Pavlíny Jonášové (SNK za rozkvět obce) bude Cebiv po obdržení verdiktu jednat o dalším postupu se zastupiteli a právničkou. Domnívá se, že obce mají právo omezit větší chovy ve svých intravilánech, tedy do 100 metrů od zástavby, aby udržely kvalitu životního prostředí i komfort bydlení. Vyhlášku z roku 2023 bere jako preventivní opatření, sankce z ní vyplývající nikdy nevyužila.
"Musím to (nález ÚS) vzít na zastupitelstvo, ale určitě budeme chtít něco udělat," řekla starostka ČTK. Obec se podle ní chtěla domluvit s ministerstvem vnitra, aby jí pomohl dát vyhlášku do souladu se zákonem. "Chtěli jsme osobní setkání s pražskými úředníky a právníky. Ale k tomu nikdy nedošlo. Jenom jsme si dopisovali, a nakonec to dali (ministerstvo vnitra) k Ústavnímu soudu," uvedla. Obec teď podle ní bude muset zvažovat, jestli a v jaké podobně bude chtít vyhlášku znovu vydat.
V Cebivi vyhláška povolovala chovat hospodářská zvířata jen za předpokladu, že chov nebude negativně zasahovat do kvality životního prostředí a pohodového bydlení. Obec argumentovala tím, že spíše než na živočišnou výrobu se chce v budoucnu soustředit na "rozvoj turistického průmyslu".
Zároveň obec určila maximální počty zvířat v chovu, například krav či ovcí nesmělo být víc než 20, slepic a králíků víc než 100. Obec si také vyhradila právo "předběžně zakázat chov" a ukládat chovatelům sankce.
Vnitro uvádělo, že podobnou pravomoc obce nemají. "Samotný chov zvířat o určitém počtu kusů ve standardní obci sám o sobě veřejný pořádek narušit nemůže. Nejde o a priori společensky škodlivou činnost," stojí v návrhu. Hospodářský chov zvířat i kontrolní mechanismy upravují celostátně platné předpisy.
Ministerstvo poukázalo také na to, že Cebiv paradoxně má v územním plánu vymezené plochy určené farmám a chovu. Je prý stěží představitelné, aby obec v územním plánu určitou činnost umožnila, zatímco vyhláškou ji zakázala, případně i pokutovala.
