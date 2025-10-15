https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ustavni-soud-zrusil-vyhlasku-obce-cebiv-regulujici-chov-hospodarskych-zvirat
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Cebiv regulující chov hospodářských zvířat

15.10.2025 11:37 | BRNO (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Foto | Mari Partyka / Unsplash
Ústavní soud (ÚS) zrušil vyhlášku obce Cebiv na Tachovsku, která regulovala chov hospodářských zvířat. Návrh na zrušení podalo ministerstvo vnitra, které už loni pozastavilo platnost vyhlášky. Pro regulaci velkochovů lépe poslouží územní plán, plyne z dnešního nálezu.
 
Ústavní soudci ale v obecné rovině připustili, že obce mohou na svém území regulovat pohyb zvířat i jiné činnosti, které souvisejí s chovem. Musí ale vždy vysvětit cíl a potřebnost, řekl soudce zpravodaj Jan Wintr.

Podle starostky Pavlíny Jonášové (SNK za rozkvět obce) bude Cebiv po obdržení verdiktu jednat o dalším postupu se zastupiteli a právničkou. Domnívá se, že obce mají právo omezit větší chovy ve svých intravilánech, tedy do 100 metrů od zástavby, aby udržely kvalitu životního prostředí i komfort bydlení. Vyhlášku z roku 2023 bere jako preventivní opatření, sankce z ní vyplývající nikdy nevyužila.

"Musím to (nález ÚS) vzít na zastupitelstvo, ale určitě budeme chtít něco udělat," řekla starostka ČTK. Obec se podle ní chtěla domluvit s ministerstvem vnitra, aby jí pomohl dát vyhlášku do souladu se zákonem. "Chtěli jsme osobní setkání s pražskými úředníky a právníky. Ale k tomu nikdy nedošlo. Jenom jsme si dopisovali, a nakonec to dali (ministerstvo vnitra) k Ústavnímu soudu," uvedla. Obec teď podle ní bude muset zvažovat, jestli a v jaké podobně bude chtít vyhlášku znovu vydat.

V Cebivi vyhláška povolovala chovat hospodářská zvířata jen za předpokladu, že chov nebude negativně zasahovat do kvality životního prostředí a pohodového bydlení. Obec argumentovala tím, že spíše než na živočišnou výrobu se chce v budoucnu soustředit na "rozvoj turistického průmyslu".

Zároveň obec určila maximální počty zvířat v chovu, například krav či ovcí nesmělo být víc než 20, slepic a králíků víc než 100. Obec si také vyhradila právo "předběžně zakázat chov" a ukládat chovatelům sankce.

Vnitro uvádělo, že podobnou pravomoc obce nemají. "Samotný chov zvířat o určitém počtu kusů ve standardní obci sám o sobě veřejný pořádek narušit nemůže. Nejde o a priori společensky škodlivou činnost," stojí v návrhu. Hospodářský chov zvířat i kontrolní mechanismy upravují celostátně platné předpisy.

Ministerstvo poukázalo také na to, že Cebiv paradoxně má v územním plánu vymezené plochy určené farmám a chovu. Je prý stěží představitelné, aby obec v územním plánu určitou činnost umožnila, zatímco vyhláškou ji zakázala, případně i pokutovala.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ministerstvo zemědělství Foto: ŠJů Wikimedia Commons Zemědělci i lesníci chtějí do čela ministerstva odborníka s praxí Alej Foto: Vladimir Wrangel Shutterstock Zemědělci získají nové dotace na šetrné hospodaření či stavbu krajinných prvků Sklizeň kukuřice Foto: Brad Covington Flickr Agrární experti: Nová vláda omezí regulace a podporu malým, zaměří se na produkci

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Českomoravská myslivecká jednota: Vyjádření k výskytu medvědů v ČR

Diskuse: 30

Jakub Hruška: "Ukončení" vegetace na strništích

Diskuse: 39

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 6

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 8

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 33

Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist