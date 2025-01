Ústečané podepisují petici za vrácení svozu objemného odpadu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ústí nad Labem zveřejnilo kalendář svozu opadů, kde opět chybí svoz objemných věcí, například nábytku. Místní prakticky okamžitě začali podepisovat petici za vrácení služby. Naposledy se v krajském městě svážel objemný odpad loni na jaře. Podzimní svoz město zrušilo s odůvodněním, že lidé umisťují k nádobám na odpad třeba i suť či sanitární předměty, což mezi objemný odpad nepatří. Objemný odpad se navíc u nádob hromadil i mimo svozové dny. Náměstek primátora Michal Mohr (SPD) minulý týden ČTK řekl, že vedení města stále hledá pro objemný odpad řešení.Vedení města ČTK v prosinci informovalo, že chce službu zcela změnit a o její přesné podobě teprve jedná. "Za sebe si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby lidé mohli zavolat, říct, že mají nějaký odpad, a po domluvě by se odvezl," uvedl tehdy Mohr. Minulý týden ČTK řekl, že neví přesně, jak to bude. "Stále hledáme, jak to vyřešit. Ještě nemám informace," doplnil. Na dotaz, zda se mají lidé obávat, že budou bez služby i nadále, řekl pouze, že se "to řeší".

Termíny svozů se zveřejňovaly předem. U popelnic pak lidé vyskládali nepotřebné velké věci. To však do lokalit, kde byl svoz naplánovaný, přivádělo lidi, kteří například rozmontovávali spotřebiče a dělali nepořádek, což je také jedním z důvodů, proč město loni druhý svoz velkoobjemového odpadu zrušilo.

Starší lidé či lidé bez vozidla ale nemají možnost objemný odpad odvézt na skládku, na niž jsou teď Ústečané v případě uložení objemných věcí odkázaní. U popelnic se tak mnohdy hromadí nepořádek. Město kolem popelnic sice pravidelně uklízí, lidé se však domnívají, že rušením dalšího termínu svozu bude nepořádek u kontejnerových stání ještě větší. Zároveň je zajímá, jak mají dopravit na skládku třeba pohovku, pokud nemají auto anebo mají jen osobní. "To jako máme vozit objemný odpad MHD?" ptala se zástupců města pod příspěvkem na městském facebooku jedna z Ústečanek. Odpovědi se stejně jako další stěžovatelé nedočkala.

Absence termínů svozu objemného odpadu si všimla i opozice. "Tak dnes další velký šok. Přečetl jsem si informaci, že město ruší svoz odpadu. Mě už tady fakt nic nepřekvapí. Přebytky v rozpočtu přes 500 milionů (korun) a je jim líto 'pár korun' jako služba občanům," nechal se slyšet Jiří Madar (UFO).

Někteří občané v diskusi na sociální síti uvedli, že by si měli ti, co potřebují na skládku s většími věcmi, zaplatit zapůjčení dodávky. Další na to reagovali tím, že obyvatelé města od roku 2023 opět platí za svoz odpadu 720 korun ročně. Děti do 18 let jsou od poplatku osvobozeny, senioři nad 65 let platí polovinu. V roce 2017 město poplatek zrušilo kvůli neplatičům, tvořili až jednu třetinu.

V Ústí nad Labem vládne ANO s SPD a dvěma nezařazenými. Poplatek koalice odhlasovala, přestože SPD měla ve svém programu, že poplatek za odpad nepodpoří.

