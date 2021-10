Ústecká zoo plán rozvoje představí na jaře, jako první se změní expozice primátů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matěj Kynšt / Zoo Ústí nad Labem Asociace jako hlavní nedostatky uvedla nevhodná zařízení pro chov slonů, orangutanů a dalších druhů primátů. Podle Pšenkové je jasné, že chov orangutanů a slonů v Ústí se na čas zastaví. Hledá se místo pro slonici, která zůstala v Ústí osamocena, a stále se jedná o stěhování orangutanů.

Ústecká zoologická zahrada chce na jaře představit nástin plánu rozvoje. Nová ředitelka Ilona Pšenková minulý týden představila tým odborníků, kteří mají pomoci změnit tvář zoo a vrátit jí renomé. Připravit musí nyní projekty, které představí Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA), jež v roce 2019 odhalila nevyhovující podmínky chovu některých druhů zvířat a plnohodnotné členství ústecké zoo na dva roky pozastavila.

Kontrola z asociace se čekala na podzim, až na jaro byla přesunuta kvůli pandemii koronaviru. Do té doby chce Pšenková aktualizovat plán rozvoje. "Pevně věřme, že jakmile vyřešíme aktuální problémy a zajistíme plnohodnotné členství v EAZA, budeme moci navázat na tradici a získat zpět ztracenou úroveň a popularitu u našich návštěvníků," uvedla ředitelka.

Asociace jako hlavní nedostatky uvedla nevhodná zařízení pro chov slonů, orangutanů a dalších druhů primátů. Podle Pšenkové je jasné, že chov orangutanů a slonů v Ústí se na čas zastaví. Hledá se místo pro slonici, která zůstala v Ústí osamocena, a stále se jedná o stěhování orangutanů.

Hlavní myšlenkou vznikajících projektů je jejich provázání s konkrétními ochranářskými aktivitami v místě přirozeného výskytu jednotlivých druhů. V plánu je stavba několika expozičních celků. Mají vzniknout zejména přestavbou stávajících pavilonů. "Věřím, že do pěti let se viditelně změní tvář zoo. Naší snahou je realizovat projekty co nejdříve, teď musíme připravit projekty, o dotaci na ně bychom pak zkusili žádat i z fondů EU," uvedla ředitelka. Ústí nad Labem, které je zřizovatelem zoo, zřídilo účelový fond na nezbytné investice do expozic zoo. V něm má zahrada na každý rok zajištěno 20 milionů korun.

Pšenková se funkce ujala v červenci. Výběr ředitelky způsobil rozkol v koalici a vyvolal kritiku části veřejnosti. Pšenkovou vybrala městská rada, ve výběrovém řízení ale vyhrál bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk.

