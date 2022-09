Ústecký kraj chce uhradit školákům z regionu pobyty v Českém Švýcarsku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Marriina vyhlídka v Národním parku České Švýcarsko.

Ústecký kraj uhradí školákům z regionu týdenní pobyty v Českém Švýcarsku. Chce tak pomoci místním podnikatelům, kteří se vyrovnávají s dopady rozsáhlého požáru. Kvůli uzavření největších atrakcí v národním parku lidé ruší podzimní pobyty, zavřeno měli podnikatelé měsíc v létě kvůli likvidaci samotného požáru. Na pobyty by žáci škol zřizovaných Ústeckým krajem mohli odjíždět v říjnu nebo na jaře, řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

"Podpořili bychom povědomí dětí v kraji o přírodě u nás, ale hlavně bychom pomohli podnikatelům, kterým přímo peníze poslat nemůžeme," uvedl hejtman. Kraj by poslal peníze školám a ty by pak uhradily pobyt včetně stravování. Rodiče by podle Schillera neplatili ani korunu. Kraj nyní řeší otázku, zda týdenní poznávací pobyt umožňují vzdělávací plány škol. "Buď by jeli žáci už na podzim, nebo na jaře, ale škola by mohla třeba zálohu za pobyt poslat už teď, aby podnikatelé přežili zimu," řekl hejtman. Škody podnikatelů za ušlý zisk se odhadují na více než půl miliardy korun.

Vláda uvolnila přes 225 milionů korun profesionálním a dobrovolným hasičům, policistům a dalším subjektům na odměny a náklady spojené se zásahem proti nejrozsáhlejšímu požáru v ČR, při kterém se vystřídalo 6000 hasičů. Ministerstvo životního prostředí připravilo 100 milionů korun na obnovu infrastruktury.

O situaci podnikatelů v Českém Švýcarsku po požáru informoval hejtman minulý týden premiéra Petra Fialu (ODS). Předseda vlády při návštěvě Ústí nad Labem ČTK řekl, že se vláda bude zabývat tím, jak podnikatelům pomoci. Ústecký kraj nyní připravuje soupis nákladů, které měli podnikatelé na energie či zaměstnance po dobu požáru, kdy měli zavřeno. Za ubytování hasičů dostali hoteliéři podle hejtmana zaplaceno. ,

Ústecký kraj už oznámil, že je připravený pomoci nastartovat příští sezonu, připravuje vouchery pro návštěvníky, dopravu zdarma i marketingovou kampaň. Podporu v podobě voucherů, které budou platit i zpětně od 1. září, budou schvalovat na konci října zastupitelé.

Požár vypukl nedaleko Hřenska 24. července. Hasiči ho uhasili po 20 dnech, do konce srpna bylo na místě několik jednotek. Policie vyšetřuje událost jako obecné ohrožení. Správa národního parku pokračuje v postupném zpřístupňování turistických cílů a zároveň pracuje na zajištění větší bezpečnosti místních obyvatel. Cesta k Pravčické bráně by se mohla otevřít v říjnu. Soutěsky v Hřensku zůstanou nejméně do jara zavřené.

