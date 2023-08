Ústecký krajský úřad rozhodl v osmi z 12 řízení o zákazu kácení starých buků

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Petr Zewlakk Vrabec / Petr Zewlakk Vrabec / Greenpeace Greenpeace dlouhodobě kritizuje těžbu v krušnohorských bučinách a požaduje vytvoření rozsáhlého chráněného území s bezzásahovým režimem.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodl v osmi z 12 správních řízení o zákazu kácení starých bučin v Krušných horách. Ve zbylých čtyřech případech rozhodne příští týden. Zákaz platí vydáním rozhodnutí, dotčené subjekty se ale proti němu mohou odvolat, řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková.

"Kolegové už na začátku upozorňovali, že jakmile rozhodnou, tak přijdou odvolání od vlastníků lesů," sdělila Fraňková. Kácení omezovaly lesohospodářské plány, ale zákaz potvrzený správním řízením je podle mluvčí vymahatelný. "Nebylo to tak, že by tam doteď mohlo probíhat živelné kácení. Ono už to bylo omezené, ale jak se ukázalo, různě se to obcházelo," dodala Fraňková.

Rozhodnutí kraj rozesílá majitelům lesů do datových schránek od minulého týdne. Dostává je jako účastník řízení také organizace Greenpeace. Ve všech řízeních kraj zakázal kácení v lesních porostech starších 120 let. Nově bude přísně chráněno 466,92 hektaru starých lesů, uvedla dnes v tiskové zprávě organizace. Podle ní jde o dočasné opatření, protože platí do konce platnosti příslušných lesních hospodářských plánů, tedy většinou do roku 2030. Fraňková podotkla, že se další postup řeší. Greenpeace má za to, že dlouhodobým řešením pro ochranu krušnohorských bučin je co nejrychlejší vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory.

Greenpeace dlouhodobě kritizuje těžbu v krušnohorských bučinách a požaduje vytvoření rozsáhlého chráněného území s bezzásahovým režimem. Organizace nyní vede kampaň za omezení kácení v lesích starších 120 let. Po ministerstvu zemědělství a po státní firmě Lesy ČR požaduje, aby přestaly s kácením a podle ní nešetrným managementem ve starých lesích ve vlastnictví státu. Zároveň by vláda podle Greenpeace měla připravit opatření, která zamezí ničení lesů i dalším vlastníkům. Pro své požadavky ve výzvě Nekácejte nyní sbírá podpisy lidí.

reklama