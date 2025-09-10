Ústí nad Labem apeluje na občany, aby nekrmili přemnožená divoká prasata
Myslivci začali po městě z vlastní iniciativy instalovat pachové ohradníky. Jejich snahu však oslabuje jejich ničení a krádeže i nevhodné chování některých lidí při lovu v blízkosti obydlí.
Pro černou zvěř je jednodušší najít něco v bytové zástavbě, ale není to pro ně přirozené chování. Na lidskou přítomnost si divočáci postupně zvykli, nevnímají člověka jako hrozbu, a proto před lidmi neutíkají. Zvířata přirozené chování podle vedení města ztratila po neodborném odlovu v minulosti. Město se nicméně snažilo o redukci divočáků už dřív, po městě jsou nainstalované odchytové klece, ve kterýh skončí několik desítek prasat ročně.
Od dubna do července bylo letos na území města odloveno 338 divokých prasat, z toho 11 se chytlo do odchytových pastí. "Přesto jsme za stejné období obdrželi přibližně 30 stížností na jejich výskyt ve městě. Nejčastěji se jedná opakovaně o stejné lokality. Problém proto nelze považovat za vyřešený," uvedli zástupci města. Upozornili na to, že regulace černé zvěře je dlouhodobý proces, který vyžaduje i spolupráci veřejnosti.
Město společně s myslivci hledá další vhodné pozemky k odlovu a o odlovu v těchto místech vždy informuje veřejnost. "Prosíme občany, aby do těchto lokalit nevstupovali a respektovali bezpečnostní pokyny. Od listopadu do února navíc proběhnou i společné lovy, které zasáhnou také nehonební pozemky," dodali zástupci ústeckého magistrátu.
