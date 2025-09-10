https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/usti-nad-labem-apeluje-na-obcany-aby-nekrmili-premnozena-divoka-prasata
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ústí nad Labem apeluje na občany, aby nekrmili přemnožená divoká prasata

10.9.2025 18:38 | ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Ústí nad Labem apeluje na občany, aby nekrmili přemnožená divoká prasata a neukládali bioodpad na své pozemky. Lákají tím divočáky do obydlených částí města a ztěžují tím jejich odlov. Upozornění město zveřejnilo na svých webových stránkách. Od srpna se zvýšila odměna pro myslivce z 500 na 2000 korun, pokud zvíře odloví na nehonebních pozemcích.
 
Odlov mimo honitby, tedy ve městě, je složitější, protože vyžaduje zvláštní techniku, přesnější koordinaci a přísnější bezpečnostní opatření. Město na zvýšení odměn vyčlenilo dva miliony korun.

Myslivci začali po městě z vlastní iniciativy instalovat pachové ohradníky. Jejich snahu však oslabuje jejich ničení a krádeže i nevhodné chování některých lidí při lovu v blízkosti obydlí.

Pro černou zvěř je jednodušší najít něco v bytové zástavbě, ale není to pro ně přirozené chování. Na lidskou přítomnost si divočáci postupně zvykli, nevnímají člověka jako hrozbu, a proto před lidmi neutíkají. Zvířata přirozené chování podle vedení města ztratila po neodborném odlovu v minulosti. Město se nicméně snažilo o redukci divočáků už dřív, po městě jsou nainstalované odchytové klece, ve kterýh skončí několik desítek prasat ročně.

Od dubna do července bylo letos na území města odloveno 338 divokých prasat, z toho 11 se chytlo do odchytových pastí. "Přesto jsme za stejné období obdrželi přibližně 30 stížností na jejich výskyt ve městě. Nejčastěji se jedná opakovaně o stejné lokality. Problém proto nelze považovat za vyřešený," uvedli zástupci města. Upozornili na to, že regulace černé zvěře je dlouhodobý proces, který vyžaduje i spolupráci veřejnosti.

Město společně s myslivci hledá další vhodné pozemky k odlovu a o odlovu v těchto místech vždy informuje veřejnost. "Prosíme občany, aby do těchto lokalit nevstupovali a respektovali bezpečnostní pokyny. Od listopadu do února navíc proběhnou i společné lovy, které zasáhnou také nehonební pozemky," dodali zástupci ústeckého magistrátu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
srnec obecný Foto: Frank Vassen Flickr Množství zvěře na jižní Moravě se výrazně nemění, stavy se nedaří snížit zajíc polní Foto: DS Williams Flickr U uhynulých zajíců na Znojemsku se potvrdila myxomatóza, uvedli veterináři srnec obecný Foto: Nathalie Hausser Flickr Myslivci v uplynulé sezoně zastřelili dosud nejvíc srnčí a daňčí zvěře

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 57

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 34

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 156

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 25

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1

Návrh na proměnu okolí Ponávky v Brně počítá s širším korytem toku i mokřadem

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist