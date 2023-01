Útulek v Jihlavě: Dohledání psů pomocí čipů je složité, chybí centrální registr

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Městským útulkem pro opuštěná a nalezená zvířata v Jihlavě loni prošlo okolo 150 psů. Dostávají se tam psi, kteří se jen zaběhli, i ti, které majitelé opustili. Ve dvou případech přiznali, že si psy pořídili, když kvůli epidemii covidu-19 pracovali doma. Když zase začali chodit do práce, psi nebyli zvyklí být sami a štěkali, sousedé si na to stěžovali. Na druhou stranu, lidé se už hodně naučili věnovat se výcviku psů a chodit s nimi na různá socializační cvičení, řekla ČTK vedoucí útulku Kateřina Škarková. Psi sice mívají čip, dohledání majitelů ale ztěžuje to, že pořád nefunguje celostátní registr.

Od roku 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. "Stát zavedl povinnost očipovat psy, ale nezavedl povinnost tyto čipy registrovat, to znamená, zaregistrovat si pod tím čipem svoji adresu, telefon a podobně," uvedla Škarková. Dodala, že existuje několik velkých soukromých registrů a spousta menších.

"Takže pokud k nám přijde pejsek, který má čip, tak my vyhledáváme v několika registrech, zkoušíme třeba i veterináře, pokud by se mohlo jednat o čistokrevné plemeno, i plemenné knihy, atd. Někdy se nám to povede, někdy toho pejska dohledáme, ale vzhledem k tomu, že není ten jeden celostátní registr, tak je to docela složité," řekla vedoucí útulku.

Do útulku se kromě psů dostávají ročně desítky koček, ale také třeba ježci, netopýři a veverky a občas i nalezená exotická zvířata. Divoká zvířata si přebírá záchranná stanice v Pavlově na Havlíčkobrodsku.

Psů loni prošlo útulkem o něco víc než předloni, kdy se jejich počet pohyboval okolo 110. S tím, že by psi končili v útulku kvůli tomu, že šlo o nechtěné vánoční dárky, se pracovníci poslední roky nesetkávají, ale kvůli silvestrovským petardám se občas vylekaní psi zaběhnou.

Před vánočními svátky bylo v útulku 13 psů, nejstarší osmnáctiletý. Někteří jsou vhodní k adopci. Mezi nimi sedmiletá fenka Semi, menší kříženec připomínající německého ovčáka. Před několika lety byla adoptovaná z útulku se svým menším psím kamarádem. Jejich pán ale zemřel a oba psi letos v únoru znovu skončili v útulku. Nový domov před Vánoci našel jen menší pes.

Mezi rarity v útulku patřilo několikaměsíční štěně norského losího psa. Pokud se někomu pes ztratí, nejčastěji volá do útulku hned. "Většinou platí, že pokud se do jednoho dvou dnů majitel neozve, tak ti pejsci jsou odložení," uvedla vedoucí ze zkušenosti. Do nových rodin se zpravidla rychleji dostávají malí psi a štěňata. Zájem o adopce se liší během roku, teď před Vánoci byl trochu menší, víc zájemců bylo třeba na jaře.

Útulek v Jihlavě - Pístově vznikl úpravami části bývalého vojenského areálu, funguje tam dvě desetiletí. Má roční provozní rozpočet 680.000 korun. Zřizovatelem útulku je statutární město Jihlava.

