Uzavřením obory Jelenice na Opavsku se bude zabývat krajský soud

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Philippe Rouzet / Flickr Podle Smolky je ale pro obyvatele Vítkova a dalších měst a obcí v okolí zachování průchodnosti frekventované trasy důležité. Pokud by žaloba neuspěla u krajského soudu, jsou zástupci obcí připraveni žalobu přesunout k vyšší soudní instanci. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Uzavřením obory Jelenice na Opavsku pro veřejnost se bude zabývat Krajský soud v Ostravě. Společnou správní žalobou uzavření obory napadli starostové několika okolních obcí - Vítkova, Březové a Hradce nad Moravicí. Rozhodnutí chtějí zvrátit, podle nich má být obora pro veřejnost přístupná. Před 20 lety byla totiž zkolaudována s funkční cyklostezkou. ČTK to řekl starosta Vítkova Pavel Smolka (SNK). Podle něj byla součástí stavebního povolení k vybudování obory povinnost zachovat její průchodnost. Majitelé obory uvádějí, že uzavření obory je nutné kvůli ochraně a klidu zvěře.

Uzavření obory povolil před časem na žádost majitele a po doporučení krajského úřadu odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí vítkovské radnice. Představitelům Vítkova, Hradce nad Moravicí a Březové se toto rozhodnutí nelíbí. "Soud už žalobu řeší. Minulý týden jsme rozeslali všem zúčastněným osobám kopii žaloby a vyjádření žalované strany. Nyní čekáme na jejich vyjádření," uvedla mluvčí soudu Klára Krystynová. Zatím podle ní není jasné, kdy soud žalobu projedná a zda jednání bude veřejné.

Spor o přístupnost obory vedou majitelé se zástupci okolních obcí od jara. Petici proti uzavření podepsalo od začátku března přes 1000 lidí. Oboru celoročně uzavřela společnost Opavská lesní, která v ní pořádá komerční lovy. "Jsme zásadně proti omezení průchodu oborou Jelenice. Obora v těchto místech vznikla v době, kdy tam vedla oficiální cyklostezka a chodili tam běžně turisté. Tehdy to nikomu nevadilo. Ani provozovateli společnosti Opavská lesní, která tam byla v nájmu. Takže 20 let zvěři lidé nevadili, tak nevidím důvod oboru dnes veřejnosti uzavírat," řekl ČTK starosta Vítkova Pavel Smolka (SNK). Podle něj je cílem žaloby zajistit opět přístup veřejnosti do obory a na stezku, která areálem prochází. Podle Smolky by obora nikdy nebyla povolena, pokud by to mělo znamenat zrušení trasy.

Oboru začala Opavská lesní stavět na pozemcích pronajatých od Lesů ČR. Zkolaudovala ji v roce 2001. V roce 2018 se majitelům podařilo pozemky směnit a stali se vlastníky obory. Úřady se záměrem privátní společnosti uzavřít veřejnosti téměř 300 hektarů lesních pozemků v údolí řeky Moravice zabývaly několikrát. Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí vítkovské radnice požadavek nejprve zamítl. Firma se odvolala ke krajskému úřadu a tamní úředníci uzavření schválili. Vítkovský úřad pak uzavření schválil.

Podle Smolky je ale pro obyvatele Vítkova a dalších měst a obcí v okolí zachování průchodnosti frekventované trasy důležité. Pokud by žaloba neuspěla u krajského soudu, jsou zástupci obcí připraveni žalobu přesunout k vyšší soudní instanci, uvedl Smolka.

Obora Jelenice byla vybudována na místech původní panské obory, která byla zrušena v roce 1898.

reklama