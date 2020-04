Územní plánování bude zohledňovat vsakování vody, podpořil výbor

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Luis Tosta / Unsplash Novela počítá s vytvářením plánů s návrhy opatření, která by začala platit při nedostatku vody. / Ilustrační foto

Sněmovní výbor pro životní prostředí včera podpořil návrh Marie Pěnčíkové (KSČM) k novele vodního zákona. Podle něj se bude při územním plánování zohledňovat vsakování vody. Výbor také podpořil novelu jako celek, předsedkyně výboru Dana Balcarová (Piráti) hodlá své další návrhy načíst ještě na sněmovním plénu. Podle novely bude stát zřizovat komise, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Komise budou moci zakázat v době sucha povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění.

"Na problematiku vsakování vody je třeba pomýšlet již v úrovni územního plánování, typicky v územních plánech obcí," vysvětluje důvodová zpráva návrhu Pěnčíkové. Obce a města by měla vymezovat plochy vhodné pro vsakování srážkových vod, což může být například veřejná zeleň nebo vodní prvky, kvůli snižování teplotních výkyvů. "Na těchto plochách poté budou moci být realizována tolik potřebná adaptační opatření pro snížení negativních projevů sucha," dodává poslankyně v dokumentu.

Sama Balcarová chce ve druhém čtení načíst dva návrhy. První by se měl týkat ochrany pásem vodních zdrojů. Jak řekla, současná ochrana je naprosto nedostatečná, zabývá se často pouze místem vyvěrání a nikoliv tím, kudy voda pod zemí teče. Druhý návrh bude, aby správci vodních toků nemuseli udržovat vodní stavby podle původní dokumentace, která už může být podle současných poznatků nevhodná. "Cílem mého návrhu bude najít jasnou hranici mezi nutnou údržbou smysluplných staveb a nesmyslným lpěním na údržbě v minulosti brutálně zregulovaných koryt," uvedla.

Vládní novela vznikala několik let. Vyhlašovat se podle ní mají stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav. Komise by měly být na úrovni krajů a státu, v připomínkovém řízení vypadla možnost zřizování komise u obcí s rozšířenou působností. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu. Dalšími členy budou zástupci krajského úřadu, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů, hygieniků, pokud by na území kraje byla významně dopravně využívaná vodní cesta, pak bude v komisi i zástupce ministerstva dopravy. Krajské komise by měly vzniknout do tří měsíců od té doby, co bude zákon účinný.

Novela počítá s vytvářením plánů s návrhy opatření, která by začala platit při nedostatku vody. Pořizovat a aktualizovat by je měly krajské úřady ve spolupráci se správci povodí a Českým hydrometeorologickým ústavem. Takový plán se bude pořizovat i pro celé území ČR.

