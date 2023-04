Územní řízení na výstavbu přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku končí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Územní řízení na výstavbu protipovodňové přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku končí. Úředníci stavebního úřadu Bruntál pracují na znění rozhodnutí. ČTK to potvrdil mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek. Kdy bude rozhodnutí vydáno, ale ještě není jasné. Dokončení může podle informací ČTK trvat několik týdnů až měsíců. Po tom, co územní rozhodnutí nabude právní moci, bude Povodí Odry znovu jednat s majiteli zbývajících pozemků o výkupu. Pokud neuspěje, začnou vodohospodáři připravovat vyvlastnění.

"Územní řízení je u konce. V současné chvíli stavební úřad v Bruntále intenzivně pracuje na vyhotovení rozhodnutí. Dokument už nyní má několik desítek stran. Přesný termín jeho vydání nelze nyní ale s jistotou určit," řekl mluvčí.

Na rozhodnutí nyní čeká státní podnik Povodí Odry. "Jakmile nabude právní moci, zahájíme znovu jednání s majiteli ještě nevykoupených pozemků," uvedla mluvčí společnosti Šárka Vlčková. Dodala, že v současné době má povodí vykoupeno 99 procent pozemků. Zbývá vykoupit majetek jednoho soukromého vlastníka a obce Nové Heřminovy.

Vedení obecního úřadu je vázáno výsledkem referenda. V něm se místní vyslovili proti přehradě. Dřívější starostové vystupovali zásadně proti přehradě a s povodím odmítali jednat. Současná starostka Michaela Hermanová jednání s povodím nevylučuje. "Současné zastupitelstvo zastává názor, že v nejlepším zájmu obce je zajímat se o realizaci záměrů souvisejících s plánovanou výstavbou přehrady a o těchto záměrech a jejich podobě jednat s Povodím Odry," uvedla. Doplnila ale, že místní referendum je stále platné. "Nijak však nezabraňuje aktivně řešit další rozvoj obce, který je více než žádoucí," řekla.

Stavba přehrady je podle ní důležitou otázkou, ne však jedinou. "Jakýkoliv rozvoj obce byl po dobu několika posledních let opomíjen a současné zastupitelstvo vnímá, že je nejvyšší čas tento stav postupně začít měnit, dohnat věci, které se dlouhodobě neřešily, reagovat na potřeby zdejších obyvatel a nasměrovat cestu k tomu, aby obec Nové Heřminovy začala vzkvétat," doplnila.

Odpůrci výstavby přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku vytvořili nový webový portál, na kterém shromáždili veřejně dostupné informace o problematice protipovodňových opatření na řece Opavě zejména v kontextu s plánovanou výstavbou přehrady v Nových Heřminovech. "Na webu bezprehrady.cz najdou i chronologicky seřazené události, studie, dokumenty či korespondenci," řekl Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky, které za vznikem internetové prezentace stojí.

Stavba za více než osm miliard by měla začít v roce 2026. Odpůrci ale trvají na tom, že stavba přehrady je zbytečná. Opírají se o studii brněnského vodohospodáře Václava Čermáka, podle níž je citlivé rozšíření koryta řeky Opavy v Krnově a protipovodňová opatření na jejím horním toku dostatečnou ochranou před stoletou vodou. Podle Vlčkové by v roce 2028 by měla začít stavba přehradní hráze. V roce 2031 podnik plánuje zahájení zkušebního provozu přehrady.

Ministerstvo zemědělství podle dřívějších odhadů předpokládá, že náklady na přehradu dosáhnou zhruba osmi miliard korun. Za ně by se měla postavit přehrada a silnice, cena ale zahrnuje i další úpravy celého koryta řeky. O výstavbě nádrže se mluví desítky let. Aktuální se znovu stala po katastrofálních povodních na Moravě a ve Slezsku v roce 1997.

reklama