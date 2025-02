V Adamově chtějí na sídlišti zavézt rokli, aby vznikla parkovací místa a park

Foto | qinghill / Unsplash Ilustrační foto

Radnice v Adamově na Blanensku plánuje zavézt zalesněnou rokli na sídlišti Ptačina a zarovnat terén tak, aby zde mohlo vzniknout parkoviště a park. Argumentuje tím, že vznikne 95 parkovacích míst, která umožní lidem pohodlně zaparkovat, vyplývá z dokumentu na Informačním portálu EIA.Rokle se nachází mezi ulicemi Údolní a Petra Jilemnického. Z malé části už zavezená je, jinak je částečně zalesněná a svažuje se k jihovýchodu k řece Svitavě. V plánu je na úroveň uličního terénu dorovnat asi hektar území, který by měl být zavezen stavební sutí a zeminou z výkopů. V nejvyšším místě má být mocnost navážky až 20 metrů. Podle předpokladů by se mělo začít letos a v roce 2028 by mohlo být hotovo.

Zatímco v jedné části mají být místa k parkování, v další části má vzniknout park s lavičkam. V navážce bude také místo pro velkou retenční nádrž, do které bude stékat dešťová voda a bude využitá pro zálivku na celém sídlišti Ptačina. S plánem přišla radnice už před dvěma lety, ale část obyvatel se postavila proti dalšímu kácení, přestože porost v rokli tvoří z části i náletové dřeviny.

Sídliště Ptačina je izolovaná část Adamova, která leží na rozdíl do většiny města na opačném břehu Svitavy v zalesněném kopci, který se zvedá směrem k Útěchovu. Vznikalo v 50. až 70. letech minulého století převážně pro zaměstnance Adamovských strojíren a trpí tak tradičním nedostatkem parkovacích míst jako drtivá většina podobných sídlišť. Dnes už průmysl z Adamova prakticky zmizel, o bydlení je však poměrně zájem s ohledem na drahé byty v Brně a na to, že spojení do krajského města je odsud velice dobré.

