V aleji parašutistů na Třebíčsku přibylo 40 stromů, sázet pomohli jejich rodiny

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V aleji na Třebíčsku věnované československým válečným parašutistům dnes přibylo 40 stromů. Připomínají bojovníky z výsadků, které se v protektorátu uskutečnily v letech 1941 až 1944. Se sázením lip u polní cesty ze Střížova k Vladislavi dopoledne po úvodním pietním aktu pomáhali také členové rodin parašutistů a zástupci jejich rodných obcí a měst.

Spolek Veterans - Váleční veteráni České republiky začal alej tvořit vloni. Za muže, kteří byli v druhé světové válce vyslaní z Velké Británie plnit zadané úkoly na území státu obsazeného nacisty, bylo v aleji prvních devět stromů vysazeno v říjnu.

"Bereme to v podstatě jako takový společenský dluh. V této republice neexistuje žádný ucelený památník, který by se věnoval parašutistům, takže jsme se rozhodli takový památník vybudovat," řekl ČTK Tomáš Sláma ze spolku. V aleji by nakonec mělo růst přes 90 stromů. Dokončené dílo by pak podle Slámy mělo získat status vojenského pietního místa.

Dnešní program spojený s jarní výsadbou aleje věnoval spolek 80. výročí výsadku Barium. Jeho členové se na území protektorátu dostali 4. dubna 1944, vysazení byli poblíž Vysoké nad Labem. Velitel Josef Šandera (1912 až 1945), rodák z Náměště nad Oslavou na Třebíčsku, se při zatýkání gestapem pokusil o sebevraždu, na následky zemřel. Strom má v aleji u Střížova už od podzimu. "Čest a věčnou slávu hrdinům," řekl Sláma v úvodu pietní akce.

Zazněla také zdravice od ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Mezi těmi, kteří položili květiny u úvodního pamětního kamene aleje, byli zástupci vojenských spolků, náměšťské vrtulníkové základny i výsadkových veteránů z Chrudimi.

Jedna z nově vysazených třímetrových lip je věnovaná Jaroslavu Švarcovi z Velkého Újezdu, příslušníku paravýsadku Tin. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zemřel v kryptě pražského kostela svatých Cyrila a Metoděje dobývané nacisty s dalšími šesti parašutisty 18. června 1942, bylo mu 28 let.

Švarcův odkaz za rodinu připomínala jeho sestra, prababička Kateřiny Hovězákové, která později tuto štafetu převzala. Účastní se pietních akcí, mívá i přednášky ve školách. "Snažím se, aby Jaroslavův odkaz stále žil," řekla ČTK.

Spolek Veterans sdružuje současné a bývalé vojáky, účastníky zahraničních vojenských misí. Věnuje se i akcím, které připomínají historické válečné události.

vst sd

reklama