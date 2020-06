V Anenském areálu ND instalují nové vytápění za 13,2 milionu Kč

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Národní divadlo Prostory Divadelnícho archivu v Praze.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Prostory Anenského areálu v Praze, kde sídlí Archiv Národního divadla (ND) nebo zázemí souborů Baletu ND a Činohry ND, bude od října vytápět nová kotelna. Zařízení s účinnějším a ekologičtějším kotlem bude sloužit také pro potřeby Divadla Na zábradlí nebo Střední průmyslové školy Betlémská. Projekt za 13,2 milionu korun předpokládá během léta odstranění dosavadního vybavení kotelny a strojovny a instalaci nové technologie. ČTK dnes o tom informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.

"Obdrželi jsme stavební povolení. Úpravy budou probíhat v době provozní odstávky tak, aby nová kotelna mohla začít fungovat před začátkem topné sezony," uvedl ředitel ND Jan Burian.

Stávající dva teplovodní plynové kotle budou demontovány. Emise oxidů dusíku budou díky novému kotli podle vedení ND čtyřikrát nižší. Energetickým úsporám se Národní divadlo věnuje již od roku 2007. Vedení divadla v roce 2018 informovalo, že instalace solárních panelů, výměna klasických žárovek za LED svítidla, využití tepla z jevištní hydrauliky a další opatření uspořila ND za deset let přes 93 milionů korun. Investice byly 75 milionů korun a projekt garantoval úsporu 84,6 milionu korun za deset let, investice se splácela z ušetřených peněz.

"Stávající technické řešení jsme vylepšili vyšším využitím odpadního tepla ze spalin, které nyní ohřívá vzduch přiváděný k hořákům, snižuje teplotu zpětné topné vody do kotlů a díky tomu i spotřebu plynu," sdělil Milan Dorko, ředitel společnosti ENESA, která má rekonstrukci na starosti.

Po instalaci nového vybavení bude fasádě kotelny navrácen původní historický vzhled. Dojde k vybourání stávající prosklené stěny, kompletní rekonstrukci dřevěných vrat, ozdobných mříží, oken a kovaných venkovních svítidel. ND plánuje rámci plánované rekonstrukce vrátit objektům část jejich původní podoby zničené necitlivými zásahy v průběhu minulého století.

Anenský areál je součástí pražské památkové rezervace a je jako národní kulturní památka chráněn v rámci architektonicko-kulturního dědictví UNESCO. Historie areálu sahá až do roku 927, kdy zde měla stát rotunda sv. Vavřince, vedle níž si svou komendu postavili templářští rytíři. Národní divadlo získalo areál v roce 1976 a o rok později se do kláštera nastěhoval Archiv ND. V říjnu 1994 byly otevřeny první dva baletní sály v prvním patře a Anenský areál se stal sídlem Baletu ND. V roce 2014 bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované zázemí Baletu ND a nový sál. Kromě Baletu ND v současnosti dále v Anenském areálu sídlí Divadelní a Hudební archiv a fotooddělení. Do traktu v Liliové ulici se v roce 2018 přistěhovala Umělecká správa Činohry ND. Bývalý kostel sv. Anny pronajalo ND Nadaci VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových. Konají se zde kulturní i charitativní akce.

reklama