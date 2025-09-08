V areálu bývalého hlubinného dolu Centrum u Mostu by se mohl vyrábět vodík
Předpokládaný termín výstavby vodíkového hospodářství je na přelomu let 2026 a 2027 a termín zahájení provozu o rok později. Před samotnou stavbou se počítá s demolicí některých objektů mimo budov označených za kulturní památku včetně těžních věží a těžních strojů. Elektrolýza bude napojena na fotovoltaickou elektrárnu, jejíž součástí bude bateriové úložiště.
Těžba hnědého uhlí skončila v dole Centrum v roce 2016. Jáma byla zasypána a důl zabezpečen. Areál je oplocený. S rekreačním využitím lokality se nepočítá.
V roce 2024 ústecký krajský úřad schválil záměr společnosti Orlen Unipetrol RPA vyrábět obnovitelný vodík s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů v nedalekém petrochemickém závodě Záluží u Litvínova. Předpokládaný termín zahájení investice je v roce 2026, dokončení je naplánované na konec roku 2028, ročně se počítá s výrobou 900 tun obnovitelného vodíku.
Oba záměry jsou samostatné projekty a je zajištěn odběr vodíku z obou záměrů. V oblasti elektrické energie jsou oba nezávislé na sobě. Oba počítají s výstavbou FVE, která by měla být zdrojem obnovitelné energie pro tyto záměry. Společný bude zdroj demineralizované vody, ale v rámci předběžné dohody by oba zdroje měly být dostatečně zásobeny a nemělo by dojít ke kolizi, uvádí se v aktuálně zveřejněném oznámení společnosti Sev.en Inntech.
