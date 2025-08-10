V areálu Fakultní nemocnice Olomouc našly útočiště ohrožené ropuchy zelené
Ropucha zelená je podle odborníků sice velmi přizpůsobivá, ale zároveň zranitelná. "Její přežívání je možné jen v prostředí, které respektuje její potřeby," podotkla Vrbová. Získaná data budou součástí výzkumu zaměřeného na populační dynamikou tohoto druhu v městském prostředí. Vedení nemocnice si přítomnosti ropuch zelených považuje. "Na první pohled může působit zvláštně, že uprostřed nemocnice s rozkopanými cestami řešíme přežívání několika žab. Ale právě toto je podle mě silný signál, že péče o zdraví nekončí za zdmi budov," řekl ředitel FN Olomouc Roman Havlík.
Nemocnice podle Havlíka přizpůsobí údržbu fontány, která v jarním období slouží ropuchám zeleným jako hlavní rozmnožovací místo "Víme, že v určitém čase je potřeba fontánu nechat přirozeně zarůst. Není to zanedbání péče, ale vědomý krok k ochraně ohroženého druhu," řekl Havlík. Pokud se návštěvníci nemocnice s ropuchou zelenou setkají, odborníci apelují na ohleduplnost. "Je důležité na ni nesahat a nezasahovat do jejího prostředí. Její zpěv může být pro někoho nečekaný, ale právě to je důkaz, že i v centru města má příroda své místo," dodala Vrbová.
Ropuchy zelené jsou typické svým zbarvením, které připomíná vojenské maskování. Jejich zvuk lze přirovnat k ptačímu zpěvu. Tyto žáby vyhledávají městské betonové nádrže, fontány a jezírka.
FN Olomouc je největší zdravotnické zařízení v Olomouckém kraji. Má 66 pracovišť, zhruba 1200 lůžek a na konci roku 2023 evidovala 4681 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců. Ročně ambulantně ošetří více než milion pacientů a na svých lůžkových odděleních hospitalizuje přes 50.000 lidí. Lékaři FN Olomouc ročně provedou přibližně 34.000 operací.
