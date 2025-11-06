V Belému začal klimatický summit, šéf OSN žádá rychlejší kroky proti oteplování
Na konci projevu Guterres vyjádřil naději, že konference COP30 v Belému bude zlomem v boji proti klimatickým změnám a že sliby se promění v činy. Zdůraznil také potřebu konkrétního plánu pro pomoc chudším zemím při boji s důsledky klimatických změn.
Na úvod summitu, jehož se dnes účastní podle brazilského ministerstva zahraničí zatím asi tři desítky hlav států a vlád, vystoupil také prezident pořádající země Lula da Silva. Ten mimo jiné prohlásil, že v boji proti klimatickým změnám nyní převažují sobecké a krátkozraké zájmy nad společným dobrem.
"Abychom se posunuli vpřed, bude nutné překonat dva rozpory. Prvním je odtržení politiků a diplomatů od reálného světa. Někteří lidé sice možná nechápou, co jsou emise nebo metrické tuny uhlíku, ale znečištění pociťují," řekl Lula. Druhým problémem je podle něj rozpor mezi geopolitickým kontextem a klimatickou nouzovou situací.
Na summitu by měl prezident Lula také představit iniciativu své země - program Tropical Forest Forever Facility (TFFF), jehož cílem je získat 125 miliard dolarů (asi 2,6 bilionu Kč) na ochranu tropických pralesů. Brazílie už oznámila, že přispěje jednou miliardou dolarů (asi 21 miliard Kč). Asi pětina prostředků ročně by měla jít domorodým obyvatelům a místním komunitám v tropických pralesích. Očekává se, že Lula summit využije i k výzvám k boji proti hladu a chudobě.
Do Belému dorazila mimo jiné šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa a několik dnů už je tam i britský následník trůnu princ William. Summitu se zúčastní též francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer či syrský prezident Ahmad Šara. Spojené státy na vysoké úrovni zastoupeny nebudou a Čínu, která patří k největším producentům emisí skleníkových plynů, bude reprezentovat místopředseda vlády Tin Süe-siang.
Konference COP30 by měla zhodnotit plnění pařížské úmluvy OSN o změně klimatu z roku 2015, která nahradila Kjótský protokol a podle níž má být globální oteplování udrženo pod dvěma stupni Celsia, nejlépe do 1,5 stupně, ve srovnání s předindustriálním obdobím. V pátek je na programu summitu i jednání o národních cílech, jež si země stanovily pro snížení emisí skleníkových plynů.
COP30 by měla rovněž jednat o finanční pomoci rozvojovým zemí s cílem zmírnit důsledky klimatických změn. Brazilské předsednictví COP spolu s Ázerbájdžánem, který pořádal klimatickou konferenci OSN před rokem, tento týden představilo takzvanou cestovní mapu Baku-Belém. V ní tyto dvě země navrhují, jak získat víc peněz pro chudé státy. Dokument má být ale podle serveru G1 jen inspirací či návodem, nebude předmětem jednání COP30.
