https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-brazilskem-meste-belem-kvuli-klimaticke-konferenci-osn-vyrazne-vzrostly-ceny-hotelu
V brazilském městě Belém kvůli klimatické konferenci OSN výrazně vzrostly ceny hotelů

22.8.2025 22:59 (ČTK)
Foto | dadophotos / Depositphotos
Necelé tři měsíce před začátkem klimatické konference OSN COP30 stále není jisté, zda se jí zúčastní všechny vládní delegace a pozvané ekologické organizace. Skoro dvoutýdenní akce se totiž koná v ústí Amazonky v brazilském městě Belém, kde kvůli této akci raketově vzrostly ceny hotelů, napsal deník El País.
 
"Aby se mohla konat konference, musí přijet delegace," řekl před týdnem podle agentury EFE brazilský diplomat André Correa do Lago, pověřený vedením COP30. Brazilská vláda podle něj dělá, co může, aby zajistila dostatečné ubytovací kapacity za rozumné ceny.

Konference COP30 se koná od 10. do 21. listopadu a očekává se na ní kolem 50 000 lidí. Schůzku hlav států a šéfů vlád, která bývá součástí této konference OSN o změnách klimatu, brazilská vláda z logistických důvodů, a možná i kvůli problémům s nedostatečnými ubytovacími kapacitami, posunula na dřívější termín, a to od 6. do 7. listopadu.

Koncem července 25 zemí OSN vyzvalo brazilskou vládu, aby přesunula konání klimatické konference do jiného města. Tyto státy kritizovaly přemrštěné ceny hotelů v Belému a varovaly, že budou muset zmenšit své delegace, nebo že nepřijedou vůbec.

Například rakouský prezident Alexander Van der Bellen začátkem tohoto měsíce zrušil svou účast na COP30 se zdůvodněním, že jeho úřad si cestu kvůli vysokým nákladům nemůže dovolit. Také největší rakouská ekologická organizace Global 2000 se z finančních důvodů rozhodla klimatické akce v Belému neúčastnit. Rakouskou vládu má na konferenci zastupovat ministr zemědělství a ochrany životního prostředí Norbert Totschnig.

Navzdory kritice brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva odmítl místo konání COP30 přesunout. Město Belém vybrala jeho vláda proto, že je branou do Amazonského pralesa, který bývá označován za zelené plíce planety Země a který se z asi 60 procent rozkládá na území Brazílie. Lula si jako jednu z priorit své vlády stanovil výrazně zmírnit či zastavit odlesňování, jež značně postoupilo za jeho předchůdce Jaira Bolsonara.

Deník El País tento týden napsal, že průměrná cena ubytování ve městě Belém v době konání COP30 se pohybuje kolem 700 dolarů (asi 14 700 Kč) za noc, což je zhruba stejně, jako stojí mimo sezónu pokoj s výhledem na moře v luxusním pětihvězdičkovém hotelu Copacabana Palace v Riu de Janeiro.

Brazilská vláda před několika dny oznámila, že pro očekávané účastníky COP30 zajistila 53 000 lůžek ve městě Belém a okolí. Z toho přes 14 500 má být k dispozici v hotelech, 10 000 v apartmánech pronajatých přes realitní kanceláře, 22 500 nabízených přes Airbnb a 6000 lůžek poskytnou dvě výletní lodě.

Lulova vláda také slíbila, že zajistí pro každou z nejchudších zemí OSN 15 pokojů za cenu méně než 200 dolarů za noc. Zbytek zemí by měl mít pro každou vládní delegaci 10 pokojů za cenu mezi 200 až 600 dolary.

Už před více než dvěma lety, kdy bylo oznámeno, že COP30 se uskuteční v Belému, se začaly objevovat hlasy, že toto město s 1,3 miliony obyvatel nemá dostatečnou infrastrukturu pro tak velkou akci. Letos v únoru, kdy sílila kritika kvůli raketovému růstu cen ubytování v hotelech v Belému pro dobu konání COP30, prezident Lula vzkázal jeho účastníkům, aby místo luxusních hotelů hledali ty s méně hvězdičkami, anebo spali pod širákem a hleděli na krásnou hvězdnou oblohu.

Kritiku si Lulova vláda vysloužila také letos v březnu, když se objevily zprávy, že v chráněné části Amazonského pralesa úřady vykácely 13kilometrový pás kvůli čtyřproudové dálnici. Ta má spojit vnitrozemí severobrazilského státu Pará s jeho hlavním městem Belém, její výstavba ale byla dlouhé roky odkládána právě kvůli kritice od ekologických organizací.

Kvůli klimatické konferenci federální vláda spolu s místními úřady v Belému opravila desítky ulic, vybudovala tam další sanitární infrastrukturu, vystavěla venkovní posilovny či hřiště a rozšířila zelené plochy a cyklostezky.

