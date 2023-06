V Británii přibývá útoků na vodní ptáky, několika labutím usekli hlavy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Policie v Anglii a Walesu během tří let zaznamenala 59procentní nárůst útoků na vodní ptactvo. Mezi oběťmi je i devět labutí, kterým někdo uřízl hlavu. Napsal o tom list The Guardian, podle kterého se jedná o nejrůznější trestné činy, od střelby zábavní pyrotechnikou a vzduchovkami do kachních jezírek až po škrcení a stínání hlav.

Policie v Avonu a Somersetu našla na volném prostranství pozůstatky dvou labutí ve vaně plné krve, kterou obklopovaly náboje do brokovnice. V Dorsetu byla nalezena bezhlavá labuť, které z těla trčel šíp. Sousední Devon a Corwall zaznamenaly tři podobné případy, a také husu, která byla za krk přikována ke dveřím.

Další tři labutě byly nalezeny s useknutou hlavou v Londýně, jedna v Merseyside a další v Avonu a Somersetu. V Cumbrii byl zatčen muž, který vzal tohoto vodního ptáka za krk a hodil ho po někom jiném.

Přibylo také útoků na kachny. V Merseyside po nich mladíci stříleli zábavní pyrotechniku a v Essexu uhynula kachna, kterou někdo střelil vzduchovou pistolí. Policie v Avonu a Somersetu uvedla, že ve vesnici Yatton nalezla velké množství svázaných a utopených kachen.

Policie v Anglii a Walesu v letech 2020 až 2022 zaznamenala celkem 62 trestných činů proti kachnám, labutím a husám.

Volně žijící ptáky chrání zákon zvaný The Wildlife and Countryside Act z roku 1842, který je zakazuje chytat, zraňovat nebo zabíjet a poškozovat či ničit jejich vejce nebo hnízda. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na šest měsíců nebo pokuta v neomezené výši.

"Říkáme, že jsme národem milovníků zvířat, ale přesto každý rok vidíme v našich centrech pro volně žijící živočichy a nemocnicích zvířata, která byla těžce zraněna nebo usmrcena poté, co je někdo pro ‘zábavu’ zastřelil pistolí nebo katapultoval, nebo je zbil, zmrzačil či otrávil," uvedl mluvčí britské Královské společnosti na ochranu zvířat (RSPCA). "Bohužel máme podezření, že to, co vidíme, je jen špička ledovce a že úmyslně zraněných divokých zvířat, která se nikdy nenajdou a zemřou vleklou a bolestivou smrtí, může být mnohem více," dodal.

