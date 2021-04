V Brněnské zoo poprvé odchovali papouška nestora keu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Bernard Spragg. NZ / Bernard Spragg. NZ / Flickr.com Nestor kea není na první pohled barevně atraktivní – jeho svrchní olivově zelené zbarvení má spíše krycí funkci. Teprve v letu lze vidět nápadně oranžově zbarvený spodek křídel a temně modré letky.

V brněnské zoo poprvé v historii zahrady odchovali mláďata papouška nestora keu. Zoo tento druh chová od roku 2000, ptáci několikrát zahnízdili, mláďata se ale odchovat nepodařilo,uvedla mluvčí zahrady Monika Brindzáková.

Nestor kea ve volné přírodě žije vysoko v chladných novozélandských horách. Jde o společenský druh, který může žít v páru i v polyandrickém svazku, kdy se dominantní samice páří s více samci. Brněnská zoo jej chová od roku 2000, kdy dorazil ze Stuttgartu samec Hugo jako první jedinec svého druhu v ČR. O tři roky později jej zoo spárovalo se samicí Kejinou. Od té doby se v rámci managementu chovu vystřídalo v Brně několik jedinců, a i když ptáci několikrát zahnízdili, mláďata se nepodařilo odchovat. Od roku 2018 tvoří chovný pár čtyřletá samice Ulfine a dvacetiletý samec Robin.

Poprvé v historii se nám podařilo odchovat nestory kea! 💚 Tak držte pěsti 🤞 Fotila chovatelka Jana Moravcová 🙏 Více... Zveřejnil(a) Zoo Brno dne Pátek 2. dubna 2021

"Věkový rozdíl nehraje u papoušků téměř žádnou roli. Pokusy o páření a hnízdění probíhaly už v minulých letech, ale mláďat jsme se nikdy nedočkali. Pracovat s tímto druhem pro mne byla už od začátku velká výzva a z mláďat máme opravdu nesmírnou radost," uvedl brněnský kurátor ptáků Petr Suvorov.

Pro úspěšný odchov je důležitá harmonizace páru, která může v některých případech trvat i několik let. "Každý rok už od prosince dáváme samici do expozice větvičky a stébla na vytvoření hnízda. Letos v lednu jsme pozorovali časté páření, od února si samice výrazně bránila přístup do hnízda a ve druhé polovině února už byly slyšet první zvukové projevy mláďat," uvedla chovatelka Jana Moravcová.

V těchto dnech mají dva malí keové za sebou přibližně měsíc života. Hnízdo opustí až za několik dalších týdnů.

Nestor kea není na první pohled barevně atraktivní – jeho svrchní olivově zelené zbarvení má spíše krycí funkci. Teprve v letu lze vidět nápadně oranžově zbarvený spodek křídel a temně modré letky. Nestoři jsou všežraví - do jejich jídelníčku patří semena i zelené části rostlin, plody, ale i hmyz a malí savci.

