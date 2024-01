V bývalé porcelánce v Karlových Varech začíná výroba katalyzátorů využitelných v energetice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Česká firma KV Catalysts obnovuje provoz v areálu bývalé porcelánky Moritz Zdekauer v části Karlových Varů Staré Roli. Začíná tam vyrábět moderní katalyzátory, které se uplatňují například v energetice při výrobě ekologičtějších paliv. Noví majitelé zamýšlejí zkrachovalý areál opravit a nabídnout až 200 pracovních příležitostí.

Nyní KV Catalysts zahajuje provoz v jedné z továren starorolského areálu, kterou v roce 1995 odkoupila od známé porcelánky Moritz Zdekauer francouzská společnost KPCL a následně ji prodala francouzské nadnárodní firmě Imerys SA. Letos v červnu byla dokončena akvizice společnosti Imerys Tableware CR (dnes již KV Catalysts) a závod s technologií na výrobu porcelánového granulátu se tak po téměř 30 letech vrátil do českých rukou.

"Plánujeme areál zrekonstruovat a plně provozovat, mimo jiné uvažujeme o možnostech výroby zeleného vodíku a výstavbě vědecko-technického parku, který by zajišťoval transfer výrobních procesů z laboratoře do komerčního měřítka,” představil záměry jednatel a spolumajitel společnosti KV Catalysts Jakub Kukula.

Společnost již přijala některé bývalé zaměstnance zpět a počítá s vytvořením dalších pracovních míst. Nyní upravuje výrobní technologie a spouští výrobu heterogenních katalyzátorů ve spolupráci se společností Ranido, která se věnuje výzkumu a vývoji katalyzátorů skoro 20 let.

Katalyzátory díky své schopnosti urychlovat chemické reakce a snižovat energetickou náročnost procesů představují nástroj pro efektivní využívání zdrojů a snižování emisí škodlivých látek. Konkrétně se uplatňují například při přeměně skleníkových plynů, jako je CO2, na chemické produkty nebo alternativní paliva. Katalyzátory hrají také klíčovou roli v transformaci energetiky při procesech přeměny elektřiny na různé formy energie, jako jsou vodík, syntetické plyny nebo chemické sloučeniny, takzvané technologie Power-to-X.

“Věříme, že naše působení v dané lokalitě bude mít dlouhodobě velmi pozitivní vliv na její okolí, a to nejen díky renovaci a obnovení výrobního areálu, ale i vytvoření řady nových pracovních příležitostí,” dodal Kukula. Práci by mohlo najít až 200 lidí z regionu.

Záměr podpořila i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). "Pokud by se podařilo využít tento v současné době opuštěný bronwfield k obnovení udržitelné výroby s rozumnou přidanou hodnotou, mělo by to pro město jednoznačně pozitivní přínos," uvedla.

Porcelán se ve Staré Roli vyráběl pod značkou Moritz Zdekauer od roku 1810. V roce 2018 firma poslala samu sebe do insolvence. Nevyplatila se jí přílišná orientace na ruský trh. O práci kvůli tomu přišlo přes 50 lidí. A i to byl už jen zlomek počtu, který v porcelánce pracoval v dobách její největší slávy. Areál porcelánky od té doby chátrá.

reklama