V Cartageně začali porážet 900 krav, které dva měsíce cestovaly po moři

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Juan Lois / Flickr

V jihošpanělském přístavu Cartagena začali v sobotu porážet téměř 900 krav, které kvůli byrokratickým překážkám a liknavosti úřadů strávily přes dva měsíce na cestě lodí po Středozemním moři. Do Cartageny se vrátila loď s nimi minulý měsíc, tři desítky krav během cesty uhynuly. Tento týden španělský soud rozhodl, že mají být utraceny. Informoval o tom deník El País.

Téměř devět set krav mělo být původně prodáno do Turecka, loď Karim Allah, kterou vlastní společnost se sídlem v Libanonu, s nimi vyplula z Cartageny loni v prosinci. Když plavidlo připlulo do tureckého přístavu Iskenderun, tamní úřady je odmítly. Zdůvodnily to tím, že z průvodních dokumentů není jasné, zda krávy nemají takzvanou nemoc modrého jazyka. Kapitán lodi nabídl turecké straně, aby zvířatům udělala krevní testy, což tamní úřady odmítly.

Kapitán se poté vydal z pokynu svých nadřízených do Libye, kde se měl pokusit krávy prodat. Ani tam se to ale nepodařilo. Loď posléze požádala o zakotvení v tuniském přístavu, aby mohla pro zvířata dokoupit potravu. Tamní úřady jim to ale nepovolily z obavy, že krávy jsou nemocné.

Krávy tak byly několik dní bez jídla, jen o vodě, než se podařilo posádce sehnat potravu pro ně na Sicílii. Loď Karim Allah se nakonec 22. února vrátila do španělské Cartageny, kde ale tamní úřady také odmítly nechat krávy vylodit. Nakonec tento týden soud rozhodl, že mají být utraceny, a to aniž by se zjistilo, zda nemoc nazývanou též katarální horečka mají.

Dvaapůlměsíční odysea krav po Středomoří vyvolala kritiku ochránců zvířat na adresu španělských úřadů, které měly podle aktivistů okamžitě reagovat a situaci s dokumenty vyřešit. Ochránci zvířat vyzvali také španělskou vládu, aby zakázala vývoz živých zvířat mimo Evropskou unii.

"Nerozumíme tomu, proč veterinární inspekce neudělala zvířatům testy, aby ověřila, zda jsou nemocná. Španělská vláda jednala velmi netransparentně, zbývá mnoho nezodpovězených otázek," citovala místní média Silvii Barquerovou, šéfku nadace Igualdad Animal. "Doufáme, že tento skandál pomůže alespoň k tomu, aby se zakázal export živých zvířat do zemí mimo EU," dodala Barquerová.

V podobné situaci se nyní podle španělské televize RTVE ocitlo i skoro 1800 krav na lodi Elbeik, která pluje pod vlajkou Toga a která před dvěma měsíci vyplula ze španělské Tarragony. Během cesty podle deníku El Mundo uhynulo už 50 krav. Loď byla rovněž odmítnuta v Turecku i Libyi z obav, že krávy jsou nemocné. V pátek nakoupila posádka krmivo pro skot v Aténách a nyní je na moři poblíž Kréty.

