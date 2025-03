V Čáslavi vznikla iniciativa, která chce referendum k rozšíření skládky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Čáslavi na Kutnohorsku vznikla iniciativa, která chce referendum k plánovanému rozšíření skládky. Konalo by se na podzim současně se sněmovními volbami. Aby mohlo být vyhlášeno, musí přípravný výbor shromáždit alespoň 1600 podpisů od lidí s trvalým bydlištěm v Čáslavi. Podpisová akce se koná tento měsíc, lidé se mohou podepisovat v obchodech, kavárnách, lékařských ordinacích nebo kulturních zařízeních, informoval ČTK člen přípravného výboru Martin Jusko.Ministerstvo životního prostředí loni vydalo k rozšíření skládky souhlasné stanovisko. Odpůrci se obávají růstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů. Možnost referenda vidí jako jeden z posledních demokratických nástrojů jak vyjádřit svůj nesouhlas, uvedl Jusko. Výsledek plebiscitu by měl zavázat město ke změně územního plánu, která by plánované rozšíření skládky znemožnila.

Odpadová společnost AVE CZ namítá, že po roce 2030 nebude možné skládkovat využitelný komunální odpad a vzniká potřeba prodloužit životnost skládky. Skládka by se mohla rozšířit o více než 2,5 milionu metrů krychlových odpadu a její plocha se má zvětšit téměř na 27 hektarů. Zástupci AVE CZ už dříve uvedli, že se skládka bude zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.

"Za jedno z důležitých lidských práv považuji možnost spolurozhodovat o prostředí, v němž žijeme. Otázka rozšíření čáslavské skládky téměř na dvojnásobek se týká budoucnosti našeho města na desítky let dopředu. Jsem přesvědčen, že tak zásadní otázka si zaslouží přímé vyjádření názoru obyvatel města formou místního referenda," uvedl Jusko.

Ministerstvo životního prostředí stanovilo desítky podmínek pro jednotlivé fáze záměru, například je nutné vybudovat odpovídající dopravní napojení, předložit novou hlukovou studii, s každou etapou rozšíření aktualizovat biologické průzkumy a podobně. Stanovisko ministerstva k dokumentaci o rozšíření skládky je jedním ze závazných stanovisek a podkladem pro další správní řízení.

AVE CZ odpadové hospodářství k záměru připravila dokumentaci EIA, původní přepracovala. V novém dokumentu měla zohlednit připomínky obcí v regionu, spolků a veřejnosti. Vedení města firmě už dříve stanovilo omezující podmínky, pro prvních 500.000 metrů krychlových rozšíření má být vybudována neveřejná komunikace. Další rozšíření má být možné po vybudování obchvatu. AVE CZ má také přispívat na rozvoj nemocnice, na sport a kulturu.

