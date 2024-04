V centru Českých Budějovic je první ovocný sad, tvoří jej 113 stromů a 177 keřů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

V centru Českých Budějovic vznikl první ovocný sad. Tvoří jej více než stovka stromů a téměř dvě stovky keřů. Projekt sadu, který je poblíž sportovní haly na ploše půl hektaru, zaplatila energetická společnost ČEZ v souvislosti s výstavbou horkovodu z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Sad má vynahradit stromy pokácené kvůli stavbě, řekli zástupci města, kraje i společnosti ČEZ.

"V souvislosti s horkovodem zde vznikl na levém břehu Vltavy sportovní areál a nově ovocný sad jako náhrada za vykácené stromy podél trasy horkovodu. Zeleň do měst patří, jsou s ní spojeny estetické, ale i praktické efekty v podobě ochlazení městského prostředí, zlepšení ovzduší nebo prostě jenom klidu pro odpočinek," uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). "Samotný horkovod z Temelína do Českých Budějovic přináší významné ekologické efekty v podobě úspory 80.000 tun oxidu uhličitého za rok," řekl.

Vybudování sadu stálo přibližně milion korun. Tvoří jej stromy jako jabloň, hrušeň, třešeň, švestka nebo jeřáb. Zahradníci budou sad udržovat bez použití chemických prostředků. "I proto jsme vysadili původní odrůdy ovocných dřevin, které jsou mnohdy odolnější vůči nemocem či škůdcům. Některé z odrůd jabloní a hrušní byly na území Čech pěstované již v 17. století. Vysazením sadu, i když v centru města, pomáháme zachránit a udržet genofond ovocných dřevin české krajiny," uvedla zahradní a krajinná architektka Lenka Marcínová.

Výška stromů by měla být maximálně do osmi metrů. Zahradníci budou koruny stromy upravovat tak, aby se pod stromy dalo pohodlně chodit a současně lidé měli možnost utrhnout si jablka, hrušky, třešně a švestky. "Je to jen ukázka toho, že horkovod opravdu není jen o teple, ale efektů s ním spojených je mnohem více," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

