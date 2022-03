V české části Krkonoš dnes stouplo nebezpečí lavin na druhý stupeň

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pudelek / Pudelek / Wikimedia Commons Na jižních a slunných svazích se mohou vyskytnout laviny z mokrého sněhu.

Lavinové nebezpečí v české části Krkonoš dnes stouplo z prvního na druhý stupeň pětibodové stupnice. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné. Na hřebenech hor leží okolo 100 až 150 centimetrů sněhu, uvedla na webu Horská služba Krkonoše. Na polské straně Krkonoš nadále platí nejnižší první stupeň lavinového nebezpečí. První stupeň již několik dní platí také v Jeseníkách.

"Teploty se za posledních 24 hodin pohybovaly nad nulou, a to i v nočních hodinách. Během dne se bude nadále vlivem slunečního záření oteplovat, a to zejména na jižních a slunných svazích. Zde bude sněhová pokrývka mokrá až podmáčená, a to v závislosti na nadmořské výšce. Voda v sněhové pokrývce oslabuje její stabilitu, se stoupající teplotou se zvyšuje nebezpečí," uvedl ráno Robert Dlouhý z krkonošské horské služby.

"Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá. Dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu," uvedl Dlouhý.

U hřebenové Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno jasno, dva stupně nad nulou a okolo 110 centimetrů mokrého sněhu, uvedla horská služba.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl, na polské straně Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar.

V nynější zimní sezoně Horská služba Krkonoše lavinové nebezpečí poprvé vyhlásila 2. prosince, a to první stupeň. Od 22. ledna lavinové nebezpečí vzrostlo na druhý stupeň a následně po silném sněžení platil od 2. února třetí lavinový stupeň. Lavinové nebezpečí z třetího na druhý stupeň kleslo v pátek 11. února. V české části Krkonoš kleslo lavinové nebezpečí z druhého na nejnižší první stupeň v sobotu 19. března.

V Krkonoších je lavinová činnost i přes malou nadmořskou výšku intenzivní. Na obou stranách hor je zmapováno přes sto míst o celkové rozloze 554 hektarů, kde se lze setkat s lavinami.

Meteorologové na dnešek v Krkonoších předpovídají jasno a nejvyšší denní teploty budou nejčastěji mezi plus devíti až plus 12 stupni Celsia. Podobné počasí, i když o něco chladněji, má být i v dalších dnech.

