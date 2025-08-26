https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-cesku-budou-moci-vznikat-od-ledna-rodinna-zemedelska-hospodarstvi
V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

26.8.2025 19:18 (ČTK)
Diskuse: 3
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | tpmartins / Flickr
V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství. Prezident Petr Pavel podepsal novelu, jež stanoví zejména podmínky pro získání postavení rodinné farmy, zavádí evidenci a upravuje i jejich zánik. Předloha zároveň zmírní kvalifikační požadavky na vůdce převozních lodí, což by mělo podle záměru přispět k zachování provozu přívozů jako veřejné služby.

 
Do dvou let od účinnosti novely o zemědělství by mohlo v Česku být podle odhadu autorů z řad poslanců kolem 2000 rodinných zemědělských hospodářství. Do budoucna by počet zemědělských subjektů s tímto postavením mohl podle nich i růst. "Záležet ovšem bude především na tom, jaké možnosti status rodinného zemědělství svým nositelům přinese," podotkli v důvodové zprávě.

V některých státech mají rodinné farmy podle zdůvodnění například daňové výhody. Nynější novela stanoví, že výhradně osoby s přiznaným postavením rodinného zemědělského hospodářství by mohly používat toto označení v názvu, na svém výrobku, v reklamě nebo v popisu své činnosti. Chovatelům zvířat i řad členů rodinných farem by měla usnadnit práci novinka z veterinárního zákona, podle níž bude pro základní chovatelské zákroky stačit dvouletá praxe s chovem.

Postavení rodinného zemědělského hospodářství či člena takového hospodářství bude žadatelům udělovat podle předlohy Státní zemědělský intervenční fond. Rodinná farma bude muset být mikropodnikem, tedy zaměstnávat nejvýše deset pracovníků a nepřesáhnout roční obrat dva miliony eur (asi 53,2 milionu Kč). K podmínkám bude patřit ohraničení výměry obhospodařované půdy. Limit bude určovat nařízením vláda, podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) by měl být do 1000 hektarů.

Převozníci už nebudou muset mít k řízení převozní lodě na vymezené trase plné oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla. Postačí jim oprávnění k výkonu jakékoliv funkce člena posádky doplněné zúženým oprávněním k výkonu funkce vůdce plavidla. "V důsledku takto navržené změny nebude muset vůdce převozní lodi na vybraných trasách splňovat sadu náročných požadavků na odbornou způsobilost," stojí v důvodové zprávě.

Zmírnění kvalifikačních předpokladů pro převozníky navrhovala skupina poslanců v čele s Ivanem Adamcem (ODS) v samostatné novele o vnitrozemské plavbě. Podle vládních legislativců by ale i vzhledem k evropským předpisům nenaplnila své cíle. O principech aktuální úpravy se podle Adamce podrobně jednalo se zástupci Evropské komise.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Kroupy Foto: Depositphotos Agra pojišťovna: přírodní jevy letos způsobily zemědělcům menší škody než loni Krávy na pastvě v Nizozemí Foto: Depositphotos Eurokomisař Hansen: Podpora z EU má směřovat k aktivním a mladým zemědělcům Ruka v sypajícím se pšeničném zrnu Foto: Depositphotos Agrární komora: K poklesu cen potravin mj. přispěje deregulace zemědělství

Všechny komentáře (3)
VS

Vilda Smakal

27.8.2025 10:15
V této době by takovou farmu zakládal jen blázen !
ss

smějící se bestie

27.8.2025 10:34
A dnes jsou co, ti zemědělci rodinní, kteří po restitucích začali hospodařit
na polích předků a postupně se vypracovali i nad 1 000ha,
no !
JP

Jaroslav Pokorný

27.8.2025 10:41
V některých státech mají rodinné farmy podle zdůvodnění například daňové výhody .................
V Polsku, pokud je mně známo, zemědělci neplatí zdravotní a důchodové pojištění.
