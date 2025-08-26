V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství
V některých státech mají rodinné farmy podle zdůvodnění například daňové výhody. Nynější novela stanoví, že výhradně osoby s přiznaným postavením rodinného zemědělského hospodářství by mohly používat toto označení v názvu, na svém výrobku, v reklamě nebo v popisu své činnosti. Chovatelům zvířat i řad členů rodinných farem by měla usnadnit práci novinka z veterinárního zákona, podle níž bude pro základní chovatelské zákroky stačit dvouletá praxe s chovem.
Postavení rodinného zemědělského hospodářství či člena takového hospodářství bude žadatelům udělovat podle předlohy Státní zemědělský intervenční fond. Rodinná farma bude muset být mikropodnikem, tedy zaměstnávat nejvýše deset pracovníků a nepřesáhnout roční obrat dva miliony eur (asi 53,2 milionu Kč). K podmínkám bude patřit ohraničení výměry obhospodařované půdy. Limit bude určovat nařízením vláda, podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) by měl být do 1000 hektarů.
Převozníci už nebudou muset mít k řízení převozní lodě na vymezené trase plné oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla. Postačí jim oprávnění k výkonu jakékoliv funkce člena posádky doplněné zúženým oprávněním k výkonu funkce vůdce plavidla. "V důsledku takto navržené změny nebude muset vůdce převozní lodi na vybraných trasách splňovat sadu náročných požadavků na odbornou způsobilost," stojí v důvodové zprávě.
Zmírnění kvalifikačních předpokladů pro převozníky navrhovala skupina poslanců v čele s Ivanem Adamcem (ODS) v samostatné novele o vnitrozemské plavbě. Podle vládních legislativců by ale i vzhledem k evropským předpisům nenaplnila své cíle. O principech aktuální úpravy se podle Adamce podrobně jednalo se zástupci Evropské komise.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Vilda Smakal27.8.2025 10:15
smějící se bestie27.8.2025 10:34
na polích předků a postupně se vypracovali i nad 1 000ha,
no !
Jaroslav Pokorný27.8.2025 10:41
V Polsku, pokud je mně známo, zemědělci neplatí zdravotní a důchodové pojištění.