V Česku je první nabíječka pro elektromobily, napájená pouze obnovitelnou elektřinou

První nabíjecí hub pro elektromobily v Česku, napájený pouze obnovitelnou elektřinou, byl dnes slavnostně otevřen v Lovosicích. Jde zároveň o největší nabíjecí hub v ČR. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci města, Ministerstva průmyslu a obchodu, Škody Auto a oborových asociací. Informují o tom ve společné tiskové zprávě zapojené organizace.

Lovosický nabíjecí hub je napájen elektřinou vyrobenou v nedaleké malé vodní elektrárně na Labi v obci Píšťany. Elektrárna má výkon skoro tři megawatty a běží prakticky nepřetržitě. Celková kapacita hodinového nabíjení odpovídá energii potřebné k ujetí 15 tisíc km. Hub obsahuje 16 nabíjecích stanic: čtyři provozuje Ionity [čti „ajonyty”], dalších osm Tesla a čtyři jsou pro město Lovosice.

Pro případ ojedinělé odstávky výroby v malé vodní elektrárně má nabíjecí hub připravené záložní napájení ze sítě. Čistou a levnou elektřinou je kromě nabíječek napájen ještě zimní stadion, krytý plavecký bazén a další sportoviště města.

„Chceme, aby se Lovosice staly skutečným Smart městem a základem toho je i propojení technologie a ekologie," říká Milan Dian, starosta města Lovosice. "Jedině tak lze zachovat životní komfort a přitom se chovat odpovědně k přírodě. Naučit se využívat zdrojů udržitelným způsobem. Předpokládá to ale také posun myšlení lidí a větší sounáležitost, odpovědnost a mnoho práce.“

„Jako největší prodejce elektromobilů na českém trhu považujeme za důležité, aby výstavba infrastruktury pro veřejné dobíjení i nadále držela krok s dynamickým růstem počtu elektromobilů na českých silnicích," říká Miroslav Holan, vedoucí rozvoje obchodní sítě ŠKODA AUTO Česká republika. "V souladu se strategickými cíli Národního akčního plánu čisté mobility by mělo být vybudováno 35 000 dobíjecích bodů do roku 2030. Do budoucna se musí rozšiřování infrastruktury více řídit podle budoucí poptávky, nikoliv dle aktuální potřeby. Česká republika nesmí zůstat v rámci Evropy pozadu.“

„Napájení sportovišť Lovosic a ultra rychlých nabíječek je jasný doklad, že elektřina z OZE je dnes levnější než ta klasická," říká developer projektu Jakub Helus z RenoEnergie a současně vlastník malé vodní elektrárny. "Stejně je tomu dnes ve většině ČR, kde teče voda, alespoň trochu fouká nebo svítí a je jedno, že elektrony vyrobené v OZE neputují přímo ke spotřebitelům, jako zde. Je škoda, že realizaci obnovitelných zdrojů je kladeno tolik překážek a průměrná doba získání stavebního povolení dnes činí 10 až 15 let.“

„Každý litr benzínu dostane do atmosféry až 3,6 kg oxidu uhličitého, který byl desítky milionů let v zemi," říká Lukáš Hataš, výkonný ředitel Asociace pro elektromobilitu ČR. "Lidstvo mění složení atmosféry a dostává se do bodu zlomu, kdy budou změny nezvratné jako například tání permafrostu. Rychlá elektrifikace dopravy umožní přechod na uhlíkově negativní ekonomiku a ještě ušetří do roku 2050 stovky miliard. Vysoká účinnost elektromotorů sníží primární spotřebu energií na čtvrtinu a současně se eliminuje významný zdroj karcinogenních látek, které produkují spalovací motory.”

„V Česku máme potenciál obnovitelných zdrojů na pokrytí nabíjení až padesátkrát víc elektromobilů, než jich Ministerstvo dopravy do roku 2030 očekává,” zakončuje Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

