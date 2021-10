Jan Tůma: Normální bude auto nemít

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Debata o budoucnosti dopravy se smrskla na politické dilema „elektromobily ANO/NE“. Jak to bývá, realita je mnohem pestřejší. Dnes je běžné, že v každém stroji je spalovací motor na fosilní paliva. Tenhle univerzální pohon vystřídá celá plejáda pohonů podle toho, na co ten který dopravní prostředek budeme chtít používat. Na každý účel se totiž hodí něco jiného, podle požadavku na hmotnost, velikost, účinnost, dojezd a práci stroje.Ano, velmi časté budou bateriové elektromobily (BEV), dále vozidla s menší baterií dobíjenou z vodíkového článku (FCEV), vozidla na spalování vodíku a klasické spalovací stroje na syntetická paliva.

Na přerušovanou jízdu v malé rychlosti (ve městě) pro osobní dopravu jsou ideální BEV – není třeba tak těžká baterka a má nejlepší účinnost (spalovací motory mají nejvyšší účinnost kolem rychlosti 80 km/h).

Autobusy, vlaky, lodě a kamiony přepravující náklad jsou pro baterky moc těžké, ale mají dost místa pro nádrže s vodíkem, takže FCEV.

Bagry, traktory a podobné těžké stroje, které pracují ve vibracích a nárazech, nemusí být vhodné pro elektrický pohon, tak se tam asi bude něco bezemisního spalovat, byť výroba syntetických paliv jde na úkor účinnosti.

Neexistuje univerzální řešení pro všechno, ale to nevadí – naopak nám pestrá nabídka pohonů umožní využít jejich silné stránky tam, kde to dává smysl. A jestli vás napadá námitka, že jsou taková vozidla moc drahá, tak můžete být klidní – nebudou totiž vaše.

Častá námitka proti elektromobilům je, že při jeho výrobě se spotřebuje spousta surovin a že má „výfuk v elektrárně“. Obojí je pravda. Elektřina ale bude brzy bezemisní, takže výfuk v elektrárně nevadí.

Každé auto, včetně spalovacích, je ale strašně komplexní výrobek, jehož výroba představuje ohromnou ekologickou zátěž. Klimaticky neutrální společnost proto nebude sekat auta jak Baťa cvičky, aby si ho každý mohl koupit a mít. Beztak auto průměrně 97 % času jen stojí zaparkované. Nepotřebujeme auto VLASTNIT jako nějaký statutární totem, potřebujeme se přepravit z bodu A do bodu B a mít tuhle možnost DOSTUPNOU. To obnáší rozšíření spojů a zvýšení frekvence hromadné dopravy a rozšíření systému sdílených vozidel (kol, skútrů, aut), které si člověk najde v appce na mapě a appkou si je odemkne.

Sdílení aut politici často rámují tak, jako by někdo cizí měl jezdit VAŠÍM autem. Je to ale naopak – to my budeme jezdit cizím autem. A to auto je vždy čisté, vyluxované, dezinfikované a nabité. V Praze je takové auto vždy maximálně za rohem a bude se to rozšiřovat všude.

Koukněte se na ulici a představte si, že je tam jen třetina aut. Každé z nich si můžete odemknout mobilem a odjet s ním, kam potřebujete. Převažovat budou malá městská auta, ale v nabídce budou i větší auta na delší cesty (třeba na dovolenou) a užitkové vozy. V trochu vzdálenější budoucnosti si v appce objednáte autonomní auto a přijede k vám samo, díky čemuž bude těch aut potřeba ještě méně.

Slýchám názory, že vlastní auto je symbolem svobody. Chápu, co tím lidi myslí, ale auto je taky velká zodpovědnost, včetně zodpovědnosti za znečištění, které jeho výroba a provoz způsobí. „Vlastnictví zavazuje“. Sdílení aut nás navíc „osvobodí“ od jednoho jediného auta a zpřístupní nám všechna auta v ulici.

Kdo máte auto, tak určitě cítíte, kolik peněz spotřebuje – kromě pořizovací ceny jsou to neustálé náklady na pojištění, technické kontroly, opravy, pohonné hmoty, parkování atd. Tohle všechno u sdílených aut odpadá, máte to v ceně za pronájem, kdy platíte skutečně jen za užití auta. A to nemluvím o pořizovací ceně. Teď navíc neplatí ani za dálniční známky, a můžou vjet do center měst a zaparkovat kdekoliv, i na modrých zónách. Není nedostatek parkování jedním z politických leitmotivů?

Sám mám zkušenost s Green Go, které pronajímá malé elektromobily, a je to velmi pohodlná záležitost. Využívám to ale jen zřídka, bydlím ve městě a jezdit autem tady nemá vůbec smysl, zdejší MHD je úplně skvělá. Jezdit autem nebo MHD je jen otázka zvyku, naprostá většina lidí je na auto prostě jen zvyklá a časem přejde na MHD nebo na sdílená auta. Tenhle systém bude v menších obcích trochu větší výzvou, ale to bude úkol pro starosty a kraje, jak systém nastavit, aby měl každý možnost se přepravit tam, kam chce.

Pokud někdo vyloženě bude chtít auto mít, tak klidně může, ale bude to velmi drahé, normální bude auto nemít. Auta budou podstatně robustnější oproti dnešním modelům, které připomínají spotřební zboží. Dovolené v dalekých exotických zemích budou… exotické.

Časté jsou i obavy, co si počít s dosloužilou baterií z elektromobilu. Baterie doslouží, protože jim klesne kapacita po 10 letech cca na 80 %, takže jsou zbytečně těžké pro mobilní provoz, ale stále dobře funkční. Tyhle baterie se tedy můžou použít pro akumulaci elektřiny v domácnostech, podnicích nebo pohromadě v energetických komunitách. Když skončí i tento druhý život baterie, bude se recyklovat – i recyklace výrazně pokročila a ještě pokročí.

Co může udělat systém?

Co můžu udělat já?

Dekarbonizovat elektřinu, aby elektromobilita byla skutečně úplně bezemisní. Investovat do infrastruktury – nabíječky a čerpací stanice na vodík. Rozšířit spoje a zvýšit frekvenci spojů hromadné dopravy. Bohužel se ale poslední dobou děje opak, když kraje přišly o peníze kvůli zrušení superhrubé mzdy. Začít budovat systém sdílených aut.Pokud máte spalovací auto, klidně jím jezděte dál. Ale zkuste se mezitím poohlédnout, jestli u vás není dostupná carsharingová služba, a zkuste si spočítat, jak často a jak daleko jezdíte. Spočítejte si, kolik měsíčně za auto zaplatíte včetně ceny auta. Pokud nejezdíte profesně nebo velmi často, je dost možné, že vám vyjde carsharing výhodnější. Sesumírujte si podmínky, za kterých nebudete auto potřebovat – děti budou moct jezdit do školy, vy do práce, o víkendu za babičkou, občas na dovolenou atd. A s touhle jasnou představou se rozhlédněte, co vám systém nabízí a co pro to dělají místní politici. Pokud vám jen slibují dostatek parkovacích míst a výstavbu parkovišť, je to od nich velmi laciné.

Odolejte reklamám na nová auta, která se vám snaží zalíbit a vnuknout představu, že mít nové auto by bylo krásné (rozesmátá rodina, auto jedoucí krajinou v zapadajícím slunci…). Odolejte představě, že vlastnictví auta vyjadřuje společenský status (úspěšný muž v obleku). Je to trik, jak prodat co nejvíc aut a vydělat co nejvíc peněz. Pokud vaše auto funguje, tak nepotřebujete nové. Pokud máte v blízkosti dostupnou hromadnou dopravu, třeba nepotřebujete auto vůbec.

Pokud můžete, choďte pěšky a jezděte na kole. Zvykněme si, že místo cesty z bodu A do bodu B povedou naše trasy do bodu C, ze kterého do cíle dojdeme pěšky nebo dojedeme hromadnou dopravou. Nebuďme líní – nejvíc se klimaticky neutrální společnosti můžeme přiblížit tak, že zapojíme tři mozkové buňky a dvě svalová vlákna.

