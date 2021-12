Jan Tůma: Klimaticky neutrální společnost, Evropská unie a svět

Foto | Christian Lue / Christian Lue / Unsplash

Češi mají velmi často dvě utkvělé představy: zaprvé, že nás EU do ochrany klimatu nutí, a zadruhé, že EU se jako jediná na světě snaží snižovat emise skleníkových plynů, zatímco zbytek světa vesele pálí fosilní paliva, bohatne a převálcuje tak evropskou ekonomiku, která ztratí konkurenceschopnost.Ad EU – asi není překvapením, že některé členské státy EU jsou ohledně ochrany klimatu mnohem ambicióznější než ČR. Ale i ČR dlouhodobě považuje změnu klimatu za problém, který musí členské státy řešit společně, a emisní obchodování za hlavní nástroj ke snižování emisí, byť už dál nejsme moc specifičtí. EU nám nic nařizovat nemůže – my jsme EU; a takhle zásadní otázky se v unii rozhodují jednomyslnou shodou všech států na Evropské radě. Včetně ČR, včetně Polska. Jednání to nejsou jednoduchá, ale vždy najdeme kompromis, se kterým všichni souhlasí.

Vypadá to zjednodušeně nějak takhle:

NL: Navrhujeme, aby EU zpřísnila své klimatické cíle. Jo?

SE: Souhlas. O 70 % oproti roku 2005?

PL: Tyve to ne tohle, vždyť to bude hrozně přísný.

CZ: Přesně, bude to drahý (nastavuje ruku) pro náš průmysl.

DE: (povzdech) OK, tak východní státy dostanou nějaký prachy na investice. Ale 70 % je moc i pro nás. 60 %?

RO: I to je moc. Jestli zpřísnit, tak 50 % max.

AT: Hele, jestli chcete prachy navíc, tak se za ně aspoň koukejte snažit. 55 %.

BG: 55 % ok, ale ne každej, že ne? EU jako celek?

FI: Dobře, ale napíšem tam „alespoň“ o 55 %. Všichni jsou s tím v pohodě?

27: Souhlas. Snížíme teda emise „alespoň o 55 %“ a prosíme Evropskou komisi (EK), aby napsala návrh legislativy, která nás ke splnění toho cíle dovede.

EK nemůže navrhnout a už vůbec ne nařídit žádný Green Deal. EK dělá to, co jí Evropská rada (včetně ČR) řekne. A EK tedy splnila to, o co jsme ji požádali. A jak se bude blížit rok 2030, tak se bude situace opakovat, akorát ty cíle budou zase o něco přísnější. A to jsem z toho zjednodušeného příkladu vynechal Evropský parlament, který je ještě mnohem zelenější než členské státy nebo EK.

Pěkně vás prosím, neříkejte „Zelený úděl“ jako Okamura nebo Moravec – European Green Deal se oficiálně překládá jako „Zelená dohoda pro Evropu“.

V rámci EU jsou klimaticky velmi ambiciózní zejména severské země a Benelux. Ostatní „západní“ státy (DE, FR) mají taky velké cíle, ale už mají podmínky, na které musí brát ohled (např. Německo je průmyslová země a musí tedy klimatickou politiku razit opatrně. Pořád je ale o tři ligy nad námi.). Jižní státy bývaly opatrné z ekonomických důvodů a protože jsou to uzly mezinárodního obchodu a turistického ruchu, ale v posledních letech se i ony výrazně opřely do dekarbonizačních politik. Pobaltské země si stále nesou historickou uhlíkovou náročnost, ale chtějí být pokrokové. RO a BG jsou velmi závislé na uhlí a těžkém průmyslu, zatímco mají méně vyspělé ekonomiky – jejich klimatická politika je tedy trochu rozpačitá a vždy si vyjednávají různé rozvojové výjimky a peníze navíc. Visegrádská čtyřka (PL, CZ, SK a HU) je v otázce klimatu nesourodá – SK tam vůbec nepatří, protože mají energetický mix téměř čistý a s klidem schvalují ambiciózní návrhy. PL a HU dělají problémy a nad každým návrhem na zvýšení klimatických ambicí hořekují, že by se kámen ustrnul, ale nakonec se spokojí s posílenou solidaritou a nic nevetují, maximálně se zdrží hlasování. No a pak tu máme nás.

Jak nás popsat, když jsem všechny ostatní regiony tak hrubě zjednodušil (omlouvám se jim za to)?

Představte si teenagera v Evropské rodině, který rychle vyrostl a neumí ještě kontrolovat svou sílu. Je šikovný a statný, ale strašně s ním cloumají hormony, takže je trochu labilní a zmatený. Je mu 17 a chce být rocková hvězda, ale neví, co by chtěl jít studovat. Dožaduje se výsad dospělých, ale zodpovědnost má dětskou. Tím dospělé příbuzné trochu štve, ale blahosklonně přistupují na jeho hru, však jsme byli všichni mladý, že jo. Však je náš. Je v pohodě. A až si to trochu srovná v hlavě, bude z něj šampion a chlouba rodu. Ten kluk jednou dokáže velký věci.

Jinými slovy, ČR má stejnou ekonomickou strukturu jako Německo, ale žádný plán zelené transformace. Vyjednáváme si spoustu finančních výhod a fondů jako východ Evropy (protože máme fantasticky schopné diplomatické zastoupení), které doma horko těžko umíme využít (protože nemáme ten plán). Na evropské úrovni jsme spolehlivý a konstruktivní partner, umíme analyzovat situaci a vyjednat si, co jen chceme – jenže si neumíme udělat jasno ve vlastní hlavě; nevíme, co chceme, protože nemáme plán (jen chceme být rocková hvězda). Blíží se nám dospělost, protože naše ekonomická výkonnost nás brzy zařadí mezi státy, které by měly víc dávat než brát. V hospodě si už budeme platit sami za sebe, a občas pozveme mladšího bráchu na pivo. Jsme ucha, trochu to víme a trochu se za to stydíme, ale pozor, nikdo nám to nedává sežrat. Naopak s námi jednají důstojně a tahle role se nám líbí. CHCEME být spolehlivý a konstruktivní partner. Bratranci Matziej s Arpádem nás sice tahají ven za rošťárnama, ale to nás už moc neláká. Dospíváme. Chceme být součástí řešení a ne problému, jen trochu nevíme, co a jak. Chceme přispět. Rozhlížíme se a váháme, nemáme sebevědomí. To je ČR.

Svět

Svět

Ad SVĚT – všichni si vytváříme mentální zkratky, které nám pomáhají orientovat se ve světě. Amerika třeba znamená velký auta, velký města, bohatý lidi. Afrika znamená savanu, žirafy a hladový děti. Asie znamená misku rýže a hůlky a bosého chlápka s placatou čepicí, jak se svou rikšou kličkuje mezi pagodami. Všechny tyhle zkratky jsou hrubě zjednodušené a občas hraničí s rasismem, ale mají jednu pozoruhodnou vlastnost – jsou statické. Kulturní vlivy, které v nás tyto zkratky formují, jsou třeba desítky let staré a pokud není člověk konfrontován s realitou, nemá proč svoje představy aktualizovat. Totéž platí pro představy o velkých světových emitentech skleníkových plynů, kterým roste HDP a získávají mocenský vrch. Jsou zastaralé.

Jasně, že má Čína vedle ČR vysoké emise (přes 13 miliard tun oproti 120 milionům t CO2), však má taky 1,4 miliardy obyvatel. Tedy nějakých 9 tun CO2/os. ČR má vedle toho cca 11 tun CO2/os. Na druhou stranu má ale Čína v kapacitě obnovitelných zdrojů 700 W/os, což je dvojnásobek toho, co má ČR, a investuje do OZE masivní částky každý rok. A to má ČR více jak dvojnásobný HDP na obyvatele, než Čína.

Jiný velký emitent, Indie, si stanovil ambiciózní cíle elektromobility - do roku 2030 bude 80 % nových skútrů a 30 % nových osobních aut elektrických. Nová vládní vozidla budou výhradně bezemisní. Srovnejte tuto vizi s ČR, kde se politici předbíhají v tom, kdo víc nemá rád elektromobily (a chtějí vyrábět spalovací motory, pro které brzy nebude odbyt).

Je to tedy relativně bohatá ČR, která v ochraně klimatu zaostává za rozvojovými zeměmi. Argumentovat “špinavou” Čínou a Indií už nedává žádný smysl a je to jen emotivní argument pro někoho, kdo se chce ze snižování emisí vymluvit. I USA, které mají emise na hlavu vyšší, chystají pod Bidenem velké plány elektromobility a na snižování emisí metanu.

A i kdyby nikdo nic z toho nedělal, tak to není omluva pro naši nečinnost. Pokud se chceme považovat za zodpovědný, sebevědomý a respektovaný stát, nemůžeme používat argumenty typu “on si začal!”, “nejdřív ať sníží emise oni a pak teprv já!” nebo “moje emise jsou jen plivnutí do rybníka, moje drahá dekarbonizace klima nezachrání!”. Je úplně jedno, jaký podíl na světových emisích máme. Na nulu se musí dostat zemička s 1 % stejně jako velmoc s 50 %.

Tou zodpovědnou, sebevědomou a respektovanou entitou je EU, jíž jsme naštěstí součástí a která udává globálnímu úsilí o ochranu klimatu tón a takt. Na konferencích nabádá k vyšším ambicím, navrhuje řešení, hledá kompromisy, hlásí se k odpovědnosti a sama jde příkladem. Podstatně razantnější a efektivnější je pak EU v prosazování různých hodnot hospodářskou silou, kterou má velmi velkou, ať už jde o ochranu spotřebitele, antimonopolní zákony nebo právě ochranu životního prostředí (říká se tomu “Bruselský efekt”). Tím, že EU tyto hodnoty vyžaduje v obchodních vztazích, se postupně šíří do zbytku světa.

V roce 2012 EU například zahrnula sektor letectví do obchodování s emisními povolenkami a po drobných tenzích prosadila, že se systém rozšíří (byť ne tak robustní) na globální úroveň. Podobná opatření si teď v rámci Green Dealu EU prosadí i v námořní dopravě a hlavně navrhuje zavést něco jako uhlíkové clo (CBAM) - zpoplatnění emisí v dovážených produktech ze zemí, které nemají tak přísnou klimatickou regulaci. CBAM povede k tomu, že všechny země, které vyváží do EU, si začnou zavádět domácí zpoplatnění emisí (někdo upřímně, někdo jen naoko - EU si bude muset nastavit důslednou kontrolu).

EU ale není v klimatických ambicích zdaleka sama, shoda na nutné akci je všeobecná a jen tu a tam ji naruší nějaký stát vyvážející ropu. Ve veřejné debatě občas zaznívají argumenty, které by na konferencích vzbudily (a občas vzbuzují) velké emoce, třeba že OECD státy už mají průmyslovou revoluci s fosilními palivy za sebou a chudší země na ni mají taky právo, nebo jestli nesou větší zodpovědnost za koncentraci skleníkových plynů historičtí nebo aktuální emitenti atd. Jop, jsou to peprné úvahy. Lidi a národy jsou schopné se nad nimi hrozně seštěkat. Jsou schopné strhnout lavinu emocí a zazdít konstruktivní debatu. Klidně nad nimi můžete filozofovat, ale nemá smysl s nimi ztrácet čas v diskusi o tom, jak dosáhnout klimatické neutrality. KDO nebo KDO DŘÍV, to jsou špatné otázky. Všichni potřebujeme řešit, JAK; Evropa, Čína, Honduras, já, vy, systém.

