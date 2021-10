Jan Tůma: Jaké máme nástroje na snižování emisí?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stát má ve své moci několik nástrojů, jak snižovat emise skleníkových plynů. Například vám může něco zakázat a když to porušíte, tak vás potrestat (tzv.). „Zakazuje se spalovat uhlí!“ Je to velmi účinné, protože se pak uhlí prostě legálně spalovat nebude, ale zároveň je to dost dřevorubecký nástroj. Stát se ho snaží spíš nevyužívat, protože nechce lidi a firmy moc naštvat. Navíc takový zákaz neříká, co tedy mají lidi zvyklí a závislí na fosilních palivech dělat.Stát proto raději volí měkčí, ekonomické nástroje, které vám nic nezakážou, ale zdraží to, čímž se vás od předmětné činnosti snaží odradit. Typicky je to. „Za každý MJ uhlí se zaplatí XY Kč.“ To už má stát raději, protože se přitom může napakovat a tvářit se přitom, že chrání životní prostředí. Problém je v tom, že se dá těžko říct, o kolik se emise sníží, když bude daň zrovna XY. Může se taky dobře stát, že stát vybere spoustu peněz na dani, ale emise neklesnou ani trochu. Je obtížné nastavit daňovou sazbu tak, aby byla účinná, a málokterý politik si troufne nastavit laťku vysoko. Navíc každé odvětví má jiné náklady na snížení emisí, takže zatímco někdo nad daní mávne rukou, pro jiného to může být likvidační. Daň je jednoduchá, ale nepříliš efektivní. Pokud je uvalena na dovážené zboží, je to

Pak jsou tu tržní mechanismy, jako je emisní obchodování. „Za každou tunu CO 2 se musí zaplatit emisní povolenka!“ Stát stanoví nějaký cíl, třeba snížení emisí o 30 % do tří let. Pokud jsou dnes emise 100 tun CO 2 , vydá stát na příští rok jen 90 povolenek, na druhý rok 80 a třetí rok jen 70. Cenu povolenky určí trh – čím méně je povolenek, tím víc cena roste. Nakonec se cena dostane na úroveň, kdy se někomu vyplatí svoje emise snížit – emise se snižují tam, kde je to nejlevnější. Výhoda je, že jak stát vydává jen omezený počet povolenek, tak se vždy dostane na cílové snížení. Je to účinné, flexibilní a ekonomicky efektivní, ale nesmí se stát, že se povolenek pustí na trh moc, pak to přestává fungovat.

Na různá odvětví se líp hodí jiný nástroj. EU zavedla systém emisního obchodování EU ETS na energetiku (velké elektrárny a teplárny) a těžký průmysl (ocelárny, chemičky, cementárny, sklárny…) a do roku 2020 emise v těchto odvětvích klesly o 42,4 % oproti počátečnímu roku 2005. Chvíli se systém potýkal s přebytkem povolenek a jejich cena byla nízká, teď ale cena roste a firmy si konečně uvědomují, že musí investovat do čistých technologií. U aut se jde cestou regulace a kvót a na emise z budov by byla vhodná daň. Velmi brzy bude každý zdroj emisí nějakým způsobem zpoplatněný a bude to tak dlouho gradovat, dokud ho emitenti nenahradí klimaticky neutrální variantou. Například ve Švédsku mají drakonickou uhlíkovou daň na topení uhlím v domácnostech, ale stát na ní nevybere nic. Uhlím se tam totiž už netopí.

Co může udělat systém

ČR nikdy nezavedla žádný nástroj na snižování emisí skleníkových plynů sama, vždy jen zavádí evropská harmonizovaná opatření. Alespoň je neblokujeme. K uhlíkové dani existuje analýza, vláda ji ale neprojednala.

Stát má z prodeje povolenek velmi vysoké výnosy, v roce 2020 to bylo 18,9 miliard Kč. Když už stát ty peníze vybírá, měl by je využít nazpět a podpořit jimi čisté investice nebo stavět potřebnou infrastrukturu. Jediné opatření, které se ale z výnosů financuje, je ale Nová Zelená úsporám – stát na ni dal jen cca 2 miliard Kč. Zbytek zahučí v černé díře státního rozpočtu na rutinní výdaje.

Žádný nástroj nebude fungovat dobře, pokud ho stát dostatečně nevysvětlí veřejnosti. Komunikace je další zásadní nástroj, stát by měl vysvětlovat lidem, co je za problém, kam to může vést, když nic neuděláme, co tedy dělat budeme a co tak lidi čeká, tzn. jak bude vypadat život v klimaticky neutrální společnosti. Kdy jste něco takového slyšeli od ústavních činitelů nebo předsedů stran? Kdy jste se jich na něco takového ptali?

Co můžete udělat vy

Už děláte. Výrobci, kteří platí za povolenky nebo daně, většinu nákladů promítají do cen výrobků. Takže si zčásti sníží marži, zčásti za to platíme my všichni. Vyšší cena výrobků ale láká nějaký alternativní způsob výroby, který je dražší než fosilní, ale levnější než fosilní plus povolenka. Když na sobě pocítíte zvýšený náklad za fosilní paliva, nebuďte naštvaní na stát nebo na Gretu. To je jen váš dodavatel zvyklý na spalování fosilních paliv a doufá, že na vás ty náklady přenese a vy to zaplatíte. Dříve nebo později se ale objeví nákladově efektivní bezemisní varianta. Porozhlédněte se po ní. (Pozn. Současný růst ceny elektřiny není způsoben povolenkou, ale globální plynovou krizí, kvůli které obě komodity zdražily za půl roku víc jak dvojnásobně.)

Představte si, kolik čistých investic by se dalo provést za těch 17 miliard Kč ročně. Chtějte po státu, aby všechny tyto peníze využil na podporu čistých technologií. Když už to platíme.

Chtějte od politiků, aby konkrétně a konstruktivně komunikovali o řešeních klimatické krize. Nenechte se odbýt floskulemi o dostavbě Dukovan, sázení stromů nebo podpoře rybníků. Pokud to je jediné, o čem dokáže politik mluvit, tak to řešení nebere vážně.

Příští téma už bude konkrétnější: elektřina.

