Jan Tůma: Jak se bude žít v klimaticky neutrální společnosti? Seriál o změně klimatu začíná

Rozhodl jsem se, že napíšu seriál o změně klimatu, kdo ji způsobuje, jak se tomu dá zabránit, co pro to může člověk udělat a jak by vypadal náš život v uhlíkově neutrální společnosti.Podle výzkumu mínění České klima 2021 se podle 75 % Čechů klima mění, podle 70 % za to může člověk a 68 % chce, aby s tím ČR NĚCO dělala – zároveň ale průzkum odhalil, že mají lidi jen minimální povědomí o tom, co taková ochrana klimatu vyžaduje a neumí si ta řešení představit. Budu muset já sám něco dělat? Bude mě to něco stát? Nepřijdu o práci? Nesníží se mi životní úroveň? To jsou úplně logický otázky a protože se o nich vede veřejná debata málo anebo jen zmateně, tak to v lidech přirozeně vytváří obavy ze změny; obavy, že pro mě to řešení bude nepříjemné. A tak si to raději vytěsní, víc o tom nepřemýšlí a hlavně ta řešení nevyžadují.

Beru si to částečně za vinu, protože je to můj obor, ale osvětě se moc nevěnuju. Proto zkusím popsat, jak budou vypadat klimatická řešení v různých oblastech a jak bude vypadat náš život. Budete mít alespoň konkrétnější představu a třeba nebudete mít takové obavy z neznámého. Budete se na to moct psychicky připravit a třeba to i rovnou provádět a vyžadovat od svých volených zástupců.

Nejsem klimatolog, ani technik. Jsem ekonom a mám respekt k uvedeným i jiným oborům, které ta řešení vymýšlí a uvádí v život. Při psaní budu vycházet z toho, jaká témata, úkoly a problémy se řeší na MŽP, v evropských institucích a v průmyslových odvětvích. Klidně se mnou nesouhlaste a rozumně diskutujte.

V každém díle seriálu se budu věnovat nějakému tématu, které je pro klima významné – určitě to bude elektřina, průmysl, doprava, vytápění a bydlení, spotřeba obecně, nástroje na snižování emisí, role financí a taxonomie, jídlo, zemědělství, lesy a odpady, klimatická akce v Evropě a ve světě, greenwashing a zodpovědnost firem, adaptace a nakonec programy českých politických stran. Vždy téma krátce uvedu, popíšu možná řešení, co v té oblasti může dělat systém (stát) a co můžete udělat vy sami.

Předesílám, že neexistuje nic jako “jedno řešení” nebo “snadné řešení”. Změna klimatu je složitý problém a složité problémy jednoduchá řešení mít nemůžou. Pokud vám to někdo tvrdí, tak vás vodí za nos. Ale nemusíte mít strach. Řešení existují. Některá se dají provést hned a rychle, jen o nich nevíme nebo se nám jen nechce. Jiná existují, ale jsou relativně drahá. A některá jsou velmi, velmi složitá a vyžadují ještě dost práce. Ale rozhodně má smysl se o všechna ta řešení snažit, protože jinak nadcházejícím generacím dost zkomplikujeme život.

Změna tedy rozhodně přijde – jde o to, jestli to bude náraz do zdi, nebo to bude kontrolované zabrzdění. A ta změna bude dost výrazná, zřetelná úplně v každé lidské činnosti. Neznamená to, že bude všechno dražší nebo že mi někdo něco zakáže. Spoustu věcí prostě budeme jen dělat... jinak. Před třiceti lety jsme taky dělali spoustu věcí jinak a změny se tak nějak děly. Do roku 2050 taky provedeme spoustu změn, akorát přitom budeme vědět, proč je děláme a jak přibližně bude vypadat výsledek. Výsledek bude klimaticky neutrální společnost. Snad.

(A pokud byste chtěli sledovat nějaký zajímavý zdroj informací ke klimatu, doporučuju podcast 2050).

