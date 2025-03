Jan Tůma: Mýtus „EU je v ochraně klimatu sama“

Honza Honza 12.3.2025 06:52

viz článek o těžbě surovin v USA.

Trump hledá cestu jak uplatnit Green Deal, jak ukončit válku. Cesta není zničit si hospodářství masiv. dotacemi, zákazy. Cesta je rozumné liberální zavádění programu OZE, cesta k ukončení války je hledat nějaký způsob komunikace s Putinem. Dělá to tak i Čína, EU to ještě nepochopila.

Cesta k ukončení války je vlastní rozkvět hospodářství a to i za pomoci klasických zdrojů- ropy plynu, omezení obchodu s Putinem (kupování plynu od USA), dostat Putina do mezinár. izolace, přesvědčit Čínu, Arábii že válka = rozpad EU, zničení obchodů s Čínou a Arábií, na kt. jsou tyto země závislé, kdežto na Rusku závislé nejsou.

Nikoli zničení vlast. hospod. extrémní podporou Green Dealu, extrémním zbrojením, ale pokračovat rozumně v Green Dealu, pokračovat rozumně ve vyzbrojování, konzolidace armády EU, pokračovat v pomoci Ukrajině a to paradoxně za pomoci těžby plynu a ropy.



Někdy je cesta k nějakému cíle i jeho opak, někteří lidé to ve své omezenosti nedokážou pochopit.

