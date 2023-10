Jan Tůma: Kdo je tahounem dekarbonizace v ČR?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Rád bych napsal, že je to koordinovaná spolupráce všech úrovní státní správy, soukromého sektoru, nevládních organizací a jednotlivců, ale bohužel tomu tak v ČR zatím není.Přibývají sice místní subjekty s vlastní iniciativou a je moc důležité je tu mít, ale hlavním tahounem dekarbonizace v ČR jsou dnes zahraniční firmy, hlavně ze západní Evropy a zejména z Německa.

Funguje to dvěma způsoby:

1) Podnik má zahraniční matku, která má mnohem ambicióznější klimatické cíle, než je v ČR zvykem. Mateřská firma pak po té české vyžaduje, aby si také připravila plán klimatické neutrality a postupně ho plnila.

2) Podnik je plně český, ale má klíčového odběratele nebo klienta v Německu, a ten vyžaduje vyšší uhlíkový standard. Česká firma ho musí plnit, jinak by o zákazníka přišla.

Například IKEA rozváží nábytek přes firmy, které si kvůli této spolupráci musely nakoupit flotilu elektrických dodávek. Samy by to asi neudělaly, ale holt do toho šly a funguje to se všemi klady i zápory elektromobility.

Nejde tedy o žádné zákazy nebo příkazy. Byznys se prostě přizpůsobuje trendu, a vzhledem k tomu, že téměř 40 % českého HDP je závislých na exportu a hlavně do EU, tak mu nic jiného nezbývá.

Ty české firmy by to samotné nenapadlo a možná se i škrábou za uchem, co to po nich ten zákazník chce a proč mu nestačí nízká cena. Ale splnit to musí, takže investují do OZE, elektrifikace a zeleného vodíku a doufají, že dekarbonizace je skutečně trend, ve kterém jednou budou napřed a získají v ČR konkurenční výhodu.

Je škoda, že naprostá většina politických představitelů, ale i odborových předáků nebo vedoucích hospodářských svazů tento trend nepodporují, čímž jsou tyto průkopnické firmy uvrženy v nejistotu, která je v podnikání vždycky nepříjemná.

Kdy se tito představitelé přestanou vidět jako „obránce tradičních pořádků“ a začnou tyto podniky naopak podporovat, chválit a ukazovat jako dobrý příklad? Pak budou podniky investovat do dekarbonizace mnohem ochotněji a nebudou k tomu potřebovat žádné nařízení či donucení, případně ani ty proklínané dotace.

