Jan Tůma: Čerpání Inovačního fondu ilustruje velký problém, který ČR má

Peníze, které státy vybírají za emisní povolenky, se musí použít na ochranu klimatu, výstavbu OZE, podporu dekarbonizace průmyslu, adaptace a podporu zranitelných domácností. Část povolenek financuje Inovační fond – z něj se platí podpora na hledání průlomových technologií pro dekarbonizaci sektorů, kde je to zatím těžké. Ocel, chemie, cement, keramika, sklo – to všechno je průmysl s hojným zastoupením v ČR. Takže je to fond jako stvořený pro nás a máme v něm hodně projektů, že? Akorát že vůbec.

V Inovačním fondu máme jen tři projekty, z toho dva z iniciativy zahraničních matek. Co se týče souhrnné výše grantů, tak v tom je ČR na úplném chvostu EU (červená šipka na obrázku). Před námi jsou i takoví technologičtí giganti jako Island, Chorvatsko nebo Bulharsko.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Evropská komise

Čím to je? Lidi z průmyslu mi často říkají, že je Inovační fond moc složitý. To je sice možné, ale zbytek EU má stejné podmínky a v Inovačním fondu jsou mnohem aktivnější.

Další možné vysvětlení je, že se firmy soustředí na čerpání Modernizačního fondu (rovněž financovaný z povolenek) a na Inovační fond nezbývá kapacita.

Tohle opět neobstojí, Modernizační fond čerpají i Polsko, Bulharsko, Řecko, Estonsko... A i oni čerpají z Inovačního fondu víc než my.

Evidentně je tedy problém v nás, žádné výmluvy.

Důvody vidím tyto:

• Průmyslové podniky jsou u nás často vlastněné investorem ze zahraničí. Investor nemá na ČR žádnou vazbu a nezajímá ho nic než zisk – ten by měl ideálně jít celý do dividend (nebo jiných „inovativních“ způsobů čerpání peněz ze svých investic). Výzkum, vývoj a inovace jsou plýtvání penězi. Však v ČR nikdo inovacemi nezbohatl. (Řečnická: čím se v ČR bohatne?)

• Inovativní projekty jsou z definice rizikové, přičemž Evropa má ve srovnání s USA nebo Čínou velkou averzi k riziku. ČR je v tom úplný konzervativní extrém – máme rádi věci tak, jak fungovaly v minulosti, a ke změnám jsme nedůvěřiví. Nemáme je rádi. To není zrovna inovativní prostředí. Stačí se podívat na debatu o modernizaci energetiky, dopravy, digitalizace nebo důchodového systému.

Důsledky jsou ale dost nepříjemné. Pokud nemáme firmy, které by přicházely s inovacemi, tak moderní technologie budeme draze nakupovat od těch, kdo toho schopní jsou.

A budeme je tady jen levně montovat, nebo hůř, vyrábět jen základní materiály, ze kterých budou naši sousedi vyrábět něco s vysokou přidanou hodnotou a know-how.

Když se tedy v souvislosti se Zelenou dohodou varuje před ztrátou konkurenceschopnosti českého průmyslu, tak by mě zajímalo, čím vlastně ten náš průmysl hodlá být konkurenceschopný? A proč český průmysl nevyužívá ochranné a podpůrné nástroje, které jsou v Zelené dohodě obsaženy?

