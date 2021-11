Jan Tůma: Klimaticky neutrální společnost a jídlo

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dnešní téma je jídlo a bude to docela stručné, protože všechno podstatné si můžete prohlédnout na grafu, jakou uhlíkovou stopu má jaká potravina. Z toho plyne, jaké jídlo preferovat a jaké upozadit.Jak je z grafu patrné, klimaticky neutrální společnost se bude stravovat převážně vegansky. Převážně, protože zdravá strava je pestrá.

Zároveň nic nenasvědčuje tomu, že by někdo chtěl živočišné potraviny jakkoliv regulovat, takže nikdo vám masíčko asi nezakáže, žádnou obavu.

Klimaticky neutrální společnost ale bude více naslouchat etickému a environmentálnímu apelu, proč zvířata nezabíjet a netěžit z nich. Alespoň ne tak intenzivně, jak je dnes zvyklá ČR, kde je běžný párek k snídani, svíčková k obědu a žebra k večeři.

K ústupu živočišného masa pravděpodobně přispěje nástup kultivovaného masa, což je maso živočišného původu, u kterého vědci napodobili proces tvorby tkáně. Takže je to steak, který roste, aniž byste kvůli němu museli připustit býka, krmit ho, napájet spoustou vody, cpát do něj antibiotika a pak ho na jatkách zaříznout. Není to náhražka masa, ono to JE maso. Jedna kráva se kvůli tomu obětovala, aby celé generace díky ní nemusely trpět. Kraví Ježíš.

V roce 2013 stál kultivovaný hamburger 300 000 dolarů. Před třemi lety už jen 300 dolarů a velmi brzy se cena protne s konvenčním chovem a půjde ještě níž.

Těším se na dilema veganů, jestli se to smí jíst, a na dezinformační kampaň, že kultivované maso způsobuje neplodnost do třetí generace, obsahuje čipy nebo minimálně že nevíme, že se nám z něj za deset let neudělá šoufl. To všechno přijde.

Ale do roka bude kultivované maso dostupné v Evropě, do tří let v ČR a příští nebo přespříští generace se bude dívat na zabíjení zvířat pro maso se stejným despektem, jako se my dnes díváme na kultury, které jedí psy.

Nutriční odborníci také vzkazují, že jíst maso (ať už živočišné nebo kultivované) pětkrát denně každý den není zdravé. Ono je ale občas těžké vůbec něco nemasového k jídlu sehnat. Tohle bude velký úkol pro české restaurace, které nabízí dvacet masových jídel – a smažák. K tomu důrazu na maso není žádný důvod, jsme na to prostě jen zvyklí a stejně tak si můžeme zvyknout na opačný poměr nebo alespoň vyvážený.

Co může udělat systém

Opět jít příkladem. V kantýně Ministerstva životního prostředí je na výběr ze čtyř jídel, z čehož jsou tři masová včetně hovězího a jedno vege (hitem je „vegetariánské chilli con carne“ - sic!). Zkuste si tipnout, jaké jídlo je k dostání na MŽP v Kodani, Bruselu nebo Stockholmu.

Začít u kuchařských učňů na školách. Pokud se jejich vzdělání opět soustředí na maso s masem, nebudou umět připravovat bezmasé pokrmy a tak si jejich zákazníci budou objednávat osvědčená masová jídla.

Stát by měl přehodnotit zemědělskou politiku a rozdělování zemědělských dotací. Dnes se stát snaží o potravinovou soběstačnost i v hovězím mase, ale pro něj v klimaticky neutrální společnosti nebude tolik místa.

Tohle bude výzva pro budoucí nastavení Společné zemědělské politiky EU a členské státy musí postupovat koordinovaně.

Co můžete udělat vy

Co jíte, to je vaše volba. Nemusíte se stát hned ze dne na den vegany, však je to výrazná změna. Začněte tím, že si sami sebe představíte za pár let jako vegany, aniž by vás to štvalo. Naučte se nový vegetariánský a nový veganský recept a zařaďte je do svého repertoáru. Určete si v týdnu jeden vegetariánský a jeden veganský den. A posléze si naopak stanovte jeden či dva sváteční dny a po zbytek týdne se obejděte bez masa.

Pokud máte na výběr (tzn. ne na obědě u babičky), upřednostněte bezmasé jídlo. Ve větších městech je už bezmasý výběr docela velký, jinde jsme v restauracích většinou odkázaní na smažené smaženosti. Pokud vám to nestačí, slušně to řekněte obsluze, ať ví, že je tu taková poptávka.

