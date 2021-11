Jan Tůma: Klimaticky neutrální společnost a osobní spotřeba

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Anna Šolcová / Anna Šolcová / Bezobalu Bez zbytečných obalů.

Spousta lidí si probíhající klimatickou krizi uvědomuje a čím dál nervózněji vyhlíží, kdy už ji konečně někdo vyřeší. To řešení je podle mnoha lidí totiž technický problém. Dříve nebo později přijde nějaký vědec, chemik nebo fyzik, se svým úžasným objevem – klimatickým řešítkem. Vynález bude plnit titulky světových deníků tak dva týdny, vlády všech zemí budou houfně objednávat řešítka a jeho autor na tom pohádkově zbohatne, při předávání Nobelovy ceny poděkuje své rodině a akademii za podporu a připomene podfinancování vědy. Státy budou dotovat pořízení řešítek do každého podniku a jednou snad i v naší obci pán v montérkách nainstaluje místní řešítko a my si řekneme: „Uff, teď už je to dobré. Klimatická krize je zažehnána a my můžeme žít zase jako dřív.“Špatná zpráva je, že žádné zázračné řešítko v podobě technického doplňku pravděpodobně nikdo neobjeví. Dobrá zpráva nicméně je, že v trochu jiné formě máme řešení klimatické krize už dnes pohodlně na dosah ruky. Máme ho (téměř) plně ve své moci – je to náš životní styl.

Tzv. západní kultura, ale i čínská a mnoho jiných, jsou velmi materialisticky zaměřené. Potřebujeme spoustu hmotných předmětů k tomu, abychom byli spokojení jako jednotlivci, aby držely pohromadě dílčí kolektivy jako rodina nebo banda kámošů o víkendu a abychom fungovali jako národní ekonomika. Jsme zvyklí na všeobecné pravidlo „čím víc, tím líp“. V tom nás podporují jak podniky, které chtějí, abychom co nejvíc kupovali jejich zboží, tak stát, který potřebuje, abychom co nejvíc spotřebovávali, platili daně a roztáčeli kola ekonomiky. Ideálem je vyrobit, prodat, použít, vyhodit; koupit nové. Takhle nás konzumerizmus dovedl do roku 2020, kdy člověkem vyrobená hmota převážila sumu biomasy na planetě.

Lidi milují nové věci, podniky potřebují prodávat pořád dokola. Dnes jsou běžné tyto spotřebitelské modely:

· Koupím si boty za výhodnou cenu, za rok se rozpadnou, v obchodě mi je bez řečí vymění za nové, ty vydrží dva roky, vyprší záruka, jdu si koupit nové.

· Účastníci různých odborných konferencí dostanou při příchodu igelitku, ve které je program konference, reklamní bloček papíru, reklamní propiska, reklamní šňůrka na klíče, několik plnobarevných reklamních publikací na křídovém papíře, reklamní flashdisk a malý reklamní elektrospotřebič, třeba powerbanka, baterka nebo bluetooth repráček.

· Středostavovská rodina tráví sobotní odpoledne tím, že se jde projít do obchodního centra a nakukuje do výloh, jestli nemají něco zajímavého, co by si mohli koupit.

· Zákazník kalkuluje: holící strojek stojí 500 Kč, návštěva holiče 100 Kč. Strojek vydrží rok a použit bude jednou měsíčně. Buď tedy ročně zaplatí 1200 Kč za holiče, nebo 500 Kč za strojek (ten pak buď reklamuje, nebo si prostě koupí nový, vždyť to skoro nic nestojí).

V klimaticky neutrální společnosti bude materiál dost drahý, takže se výrobci už nevyplatí vyrábět rychloobrátkové produkty. Výrobky budou dražší, ale robustnější, déle vydrží fyzicky i morálně, výrobce bude povinen umožnit jeho opravitelnost a dostupnost náhradních dílů a patrně bude posílena ochrana spotřebitele, aby tyto relativně odvážné investice mohly s klidem dělat i nízkopříjmové domácnosti. Zbrusu nový produkt získá společenskou pachuť, naopak respekt bude mít výrobek, který funguje co nejdéle. Výrobci se budou předhánět v tom, jak dlouhou záruku poskytují. Výrobou a prodejem to pro ně neskončí, převezmou roli opraváře a pronajímatele.

Konferenční a reklamní dárečky skončí. Jejich nabízení bude ve společnosti vzbuzovat pohoršení. Pokud budou chtít firmy a PR agentury někoho potěšit, oslovit nebo vzbudit nějaký vztah, budou muset vymyslet něco jiného než dávat hmotné, biologicky nerozložitelné dárky.

Výše uvedená „spotřební turistika“ nebude mít v klimaticky neutrální společnosti místo. Nejdřív pocítíme, že nám něco chybí, a teprve pak začneme hledat, kde to sehnat v požadované kvalitě, ceně a s co nejmenším dopadem na životní prostředí.

Zodpovědná společnost nepůjde po nejnižší ceně. Proto bude mít nastavený ekonomický systém (například daň z produktu s krátkou zárukou) tak, že nejlevnější produkty budou ty ekologické. Pak nebudou mít spotřebitelé dilema mezi levným a ekologickým nákupem. V uvedeném příkladu si zákazník nebude chtít kupovat nekvalitní strojky, ale bude chodit k holiči, který jedním kvalitním strojkem obslouží mnoho zákazníků a pro zákazníky to bude levnější. Když už si koupí svůj, zvolí kvalitní a odolný strojek, který bude dlouho sloužit.

Evropská unie přišla s iniciativou „právo na opravu“, podle které budou výrobci povinni upravit design výrobků tak, aby je šlo snadno opravit. Budou také muset po dlouhou dobu držet zásoby náhradních dílů a manuálů.

Co může udělat systém

Systém musí začít s přestavbou ekonomického systému, který podporuje bezuzdnou spotřebu a výrobu velkého množství produktů z primárních zdrojů, které jsou zároveň zdrojem příjmů do státních rozpočtů. Bude tedy muset skoncovat s ukazatelem hospodářského růstu a najít jiné ukazatele kvality života.

Co můžete udělat vy

Stačí tohle: UVĚDOMTE SI SVOJI SPOTŘEBU. Nemusíte se nutně omezovat nebo se při spotřebě cítit provinile. Ale představte si materiál, energie a zdroje, které musely být spotřebovány, abyste získali to či ono. „Ano, piju pivo z jednorázového kelímku, který je vyrobený z ropy a po vyhození se spálí. Ale mám hroznou žízeň, nikde kolem není možnost dát si pivo ze skla. Ano, jím čokoládovou tyčinku, která je zabalená do plastu a její suroviny včetně palmového oleje sem cestovaly přes půl zeměkoule, ale měl jsem fakt blbej den a takovouhle čuňárnu si koupím jen výjimečně. Ano, koupil jsem si auto, což je masa kovu, skla a plastů, ale mám dvě malé děti a jezdím s nimi často za tchyní, která bydlí mimo důstojné spojení hromadnou dopravou.“ Pokud si uvědomíte svou spotřebu, je to první krok k tomu, abyste se zamysleli nad alternativami, porozhlédli se po nich a případně je požadovali. Pokud nejsou dostupné, obraťte se na systém (obec/kraj/stát) a chtějte po něm, aby vám je poskytl. Buďme trochu pokorní – jíst obden krevety a dávat si v lednu maliny není úplně přirozené ve střední Evropě. Jezme sezónně.

Blíží se svátky spotřeby, aka Vánoce. Všechny reklamy se nám teď budou snažit vnuknout, že koupí jejich výrobku uděláme někomu radost. Je ale zbytečné darovat věc s efektem „Haha! Vyhazuju“. Když vybíráte někomu dárek, víte určitě, že ho obdarovaný chce, nebo mu ho chcete dát, abyste mu něco dali? Pokud platí to druhé, není nutné dávat hmotnou věc.

Pokuste se snížit dopad spotřeby tím, že omezíte spotřebu obalů. Ve městech jsou už většinou dostupné bezobalové obchody. Případně upřednostněte obaly ze skla a kovu, které lze recyklovat pořád dokola jen s využitím energie (ta bude obnovitelná). Snažte se úplně vyhnout plastu.

