SOS Český ráj žádá zrušení souhlasu EIA pro silnici I/35 Turnov - Jičín

Koalice spolků SOS Český ráj požaduje zrušení souhlasného závazného stanoviska EIA o vlivu plánované přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Jičínem na životní prostředí. Kladné stanovisko vydalo ministerstvo životního prostředí (MŽP) už v roce 2021, koalice spolků ho nyní označila za nekvalitní a účelové. Obrátila se kvůli tomu na ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí koalice spolků SOS Český ráj Jan Piňos."Žádost obsahuje podrobný odborný a právní rozbor řady závažných pochybení v celém procesu EIA. Odborné podklady k finálnímu stanovisku MŽP, ač mají stovky stránek, jsou velmi nekvalitní. Někdy nezjistily zásadní skutečnosti, jindy ignorovaly standardní zdroje informací. Především však zcela bagatelizovaly zásadní negativní dopady zamýšlené dálnice na přírodu, krajinu a životní prostředí," uvedl Piňos.

Koalice spolků se také domnívá, že před lety při schvalovacím procesu EIA nastalo několik porušení zákonů. "Křiklavým příkladem právního selhání bylo například 'veřejné' projednání posudku EIA bez veřejnosti. Proběhlo on-line v době vrcholících covidových restrikcí, kdy nebylo možné ani opustit domovy, přičemž nebyl žádný důvod projednání uspěchat. Tímto protiprávním krokem celý proces EIA utrpěl na kvalitě a stal se nedůvěryhodným," míní Piňos.

Koalice spolků chce po ministrovi, aby zrušil závazné stanovisko EIA pro nezákonnost a pokud nerozhodne ve zkráceném řízení, aby pozastavil právní účinky stanoviska. Jinak podle nich hrozí vážná újma na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí.

O nové silnici mezi Turnovem a Jičínem se mluví už více než čtvrtstoletí. Přeložka silnice I/35 by měla zlepšit a zrychlit spojení z Libereckého kraje do sousedního hradeckého kraje a odvést tranzitní dopravu z obcí. Nyní mezi Turnovem a Jičínem vede silnice první třídy přes 11 obcí. Vybraná trasa přeložky silnice přes Český ráj má ale dlouhodobě řadu odpůrců. Obávají se, že přivede další tranzitní dopravu a nenávratně poškodí krajinu Českého ráje.

S výstavbou silnice by Ředitelství silnic a dálnic chtělo začít nejpozději v roce 2030. Projekt je nyní ve fázi geotechnického průzkumu, který má být hotový do konce letošního roku. Nová silnice bude v Jičíně navazovat na dálnici D35, která má být severní alternativou k přetížené dálnici D1.

Část nové silnice od Ohrazenic u Turnova po mimoúrovňovou křižovatku Žernov má být čtyřproudá, dál směrem na Jičín už to bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Projekt počítá s výstavbou zhruba 35 kilometrů dlouhé komunikace, součástí je také zhruba pětikilometrový přivaděč Zelený Háj, který bude přeložkou krajské silnice II/283 směrem na Semily. Stavba s odhadovanými náklady 24 miliard korun je rozdělená do čtyř úseků. Hotová by měla být v roce 2033.

