V českých zoo se během deseti let narodilo a přežilo sedm slůňat

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Sloni patří k nejoblíbenějším zvířatům v zoologických zahradách, jejich chov se ovšem v těch českých dlouho nedařil. Zlom přišel teprve před deseti lety, 11. března 2011, kdy se v Ostravě narodil první sameček. Na svět ovšem přišel předčasně a také kvůli nezkušenosti jeho matky Vishesh neprospíval. Mládě od počátku pilo od matky jen málo mléka a po celou dobu ho ošetřovatelé dokrmovali mléčnou náhražkou. Přes všechnu snahu mládě prakticky nepřibíralo a po necelých dvou měsících uhynulo. V té době ovšem v ostravská zoo měli již druhé slůně, samičku Rashmi narozenou v dubnu 2011, která dopadla mnohem lépe a dnes je z ní dospívající slonice, která podle webu zahrady "vše se zájmem zkoumá a stále se učí novým věcem". V únoru 2014 se pak v Ostravě narodila Sumitra, podobně jako první slon měla ale od narození problémy s příjmem potravy a uhynula v lednu 2016. V červenci 2017 se v ostravské zahradě narodil sameček Chandru, který prospívá dobře. Slůňata se v poslední době podařilo odchovat také v pražské zoologické zahradě. Prvním mládětem slona, které pražská zoo ve své historii přivítala, byla sloní slečna Sita, narozená v únoru 2013. Byla bylo čtvrtým potomkem slonice Donny, která se do Prahy dostala v roce 2012 z Rotterdamu ve vysokém stadiu březosti. První "stoprocentně pražské slůně", které se v Praze nejen narodilo, ale bylo zde i počato, přišlo na svět v dubnu 2016, sameček dostal jméno Maxmilián. Maxmiliánovou matkou je slonice Janita, která se do zoo dostala v roce 2012 ze Srí Lanky. Otcem je pak samec Mekong, který se v prosinci 2014 vrátil do Amsterodamu. Nevlastní Janitina sestra, slonice Tamara, pak v říjnu 2016 porodila také samečka, Rudiho. Jeho otcem je jediný dospělý samec v zoo Ankhor. Loni na jaře se pak v Praze narodila krátce po sobě dvě slůňata - nejprve v březnu druhé mládě Tamary, samička Lakuna, a poté v květnu druhé Janitino slůně, malá Amalee. Největší suchozemské savce chovají od roku 2003 také ve Zlíně, přičemž namísto v Evropě obvyklejších a ovladatelnějších slonů indických se v tomto případě jedná o ty africké. Také zlínská zoo se - s pomocí umělé inseminace - pokouší o odchov mláděte, první slůně ovšem přišlo v roce 2018 na svět mrtvé, což je v případě slonic provorodiček poměrně obvyklé. Neúspěch ale zlínské chovatele neodradil, v současnosti je jedna ze tří slonic březí, mládě by mělo na svět přijít letos v létě. K ostravské zoologické zahradě patří sloni mnohem déle než k té zlínské, přes půl století. Prvního slona Pepíka věnovala v roce 1956 tehdejšímu Československu vietnamská vláda. Zahynul v o osm let později na následky zranění, jež si způsobil pádem do příkopu. V roe 1956 pak zoo získala z Prahy afrického slona Petra. Slon měl po úrazu zlomený levý kel a kvůli tomu byl často agresivní, dva dny prý trvalo, než vylezl z přepravní bedny. Uhynul v roce 1968 na infarkt. Třetím ostravským chobotnatcem se stala v roce 1967 slonice Soňa, kterou se chovatele mimo jiné marně pokoušeli spářit s Petrem. Původně byla určena pro cirkusovou drezúru a měla často trávící problémy. "Je zajímavé, že tyto problémy vždy velice rychle odstranil cirkusácký osvědčený recept: konev čaje s rumem," vzpomínal po letech bývalý ředitel zoo Josef Stehlík. Soňu utratili v roce 1991 po neúspěšné léčbě rakoviny kopyt a pak trvalo 13 let, než se sloni do Ostravy vrátili. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

