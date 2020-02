V Chebu roste množství vytříděného odpadu, směsného ubývá

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | worradirek / Shutterstock V Chebu od převzetí odpadového hospodářství městskou společností Chetes roste množství vytříděného odpadu. / Ilustrační foto

V Chebu od převzetí odpadového hospodářství městskou společností Chetes roste množství vytříděného odpadu. Naopak směsného, který končí na skládce, mírně ubývá. Podle vedoucího střediska svozu odpadu Michala Poláka je to zejména důsledkem osvěty, ale i vstřícných kroků města, které mají třídění lidem ulehčit, řekl včera novinářům.

"Provedli jsme analýzu produkce odpadů za roku 2017 až 2019. Co se týká směsného komunálního odpadu, tak vidíme mírný pokles, kdy nám z roku na rok množství klesá o 200 až 300 tun. Oproti tomu nám rostou složky tříděného odpadu, papíru, skla a plastů," uvedl Polák.

V roce 2017, kdy Chetes přebral svoz odpadu od soukromé společnosti Marius Pedersen, obyvatelé Chebu vyprodukovali 7148 tun směsného odpadu, o dva roky později to bylo už jen 6630 tun. Papíru se ve srovnání s rokem 2017 vytřídilo loni o 130 tun více, skla asi o 90 tun více a plastů o 90 tun více.

Chetes dokoupil nádoby na tříděný odpad a obyvatelé města tak k nim mají blíž. Město také vede intenzivní osvětovou kampaň.

Množství tříděného odpadu hlavně snižuje objem odpadu, který by jinak skončil na skládce. Skládkování přitom postupně zdražuje. A tak, i když se například papír nebo plast už nedají prodat, ale za jejich třídění je nutné naopak doplácet, úbytek odpadu určeného na skládku tyto nevýhody vyrovná.

Kromě plastu, papíru, skla a textilu Cheb letos nabídne lidem i možnost odevzdat použitý stolní olej. Zatím jej mohou odvézt do sběrného dvora, nově by měli mít k dispozici i červené kontejnery, do nichž se tuky v plastových lahvích dají vyhodit. Nepoškozují tak čistírny odpadních vod.

