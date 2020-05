V Číně se po obnově provozu továren zvýšilo znečištění

Richard Vacek 19.5.2020 06:01

Tak nějak vypadá jednostranně podaná informace. Chybí tam ta druhá část s pozitivy, která by mohla vypadat takto:

Díky zvládnutí pandemie se zaměstnanci v Číně vracejí do práce a mají zajištěný příjem. Nejen to, běžící továrny vyrábějí opět neskutečné množství polotovarů a výrobků, na které celý svět netrpělivě čekal.

Všichni si můžeme oddechnout, že se alespoň v Číně podařilo negativní tendence zvrátit a všichni doufají, že se to podaří i jinde.

Odpovědět