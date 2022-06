V ČR je kolem 2100 dobíjecích stanic pro elektromobily, 0,7 procenta z celé EU

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Téměř polovina je totiž jen ve dvou zemích Unie. Nejvyšší počet dobíječek má Nizozemsko, přes 90 000, následované Německem s téměř 60 000 stanicemi.

Počet dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku sice v posledních měsících mírně stoupá, stále však výrazně zaostává za evropských průměrem. V současnosti je v ČR kolem 2100 dobíjecích stanic, což je zhruba 0,7 procenta z jejich celkového počtu v EU. V EU co do počtu dobíjecích stanic vévodí Německo a Nizozemsko, kde je jich více než polovina. Vyplývá to z analýzy Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). V Česku je podle veřejných zdrojů zaregistrováno přes 11.000 elektromobilů.

Počet dobíjecích stanic zatím v Česku podle statistik asociace, která do hustoty nabíječek pro auta počítá i běžné elektrické zásuvky s nízkou kapacitou obvyklé například v autoservisech, stoupá zhruba po stovkách ročně. Podíl 0,7 procenta v EU je proti asi rok a půl starým údajům přibližně o 0,3 procentního bodu vyšší. Celkově je to nyní kolem 2100 stanic. Tento počet prozatím podle odborníků vzhledem k množství elektromobilů v tuzemsku dostačuje, do budoucna ale bude třeba dobíjecí infrastrukturu významně posílit.

Celkově je v EU přes 307 000 dobíjecích stanic. Jejich počet se podle ACEA za posledních pět let téměř ztrojnásobil. Jejich rozmístění je však velmi nerovnoměrné. Téměř polovina je totiž jen ve dvou zemích Unie. Nejvyšší počet dobíječek má Nizozemsko, přes 90 000, následované Německem s téměř 60 000 stanicemi. Na opačném konci žebříčku končí Kypr, Malta a pobaltské státy.

Podle průzkumu leasingové společnosti Arval se tuzemské firmy chystají počet elektromobilů ve svých flotilách do tří let ztrojnásobit. "Příklad z EU ukazuje, že dostatečný počet dobíjecích stanic znamená vyšší ochotu firem přejít ve svých vozových parcích na elektrifikované pohony. Firmy v EU očekávají, že bateriové elektromobily budou za tři roky tvořit čtvrtinu jejich vozového parku. V České republice to bude podle dat z Arval Mobility Observatory jen zhruba pět procent firemní flotily," uvedl konzultant Arvalu Tomáš Kadeřábek.

"Unie bude čelit v následujících letech velké výzvě, pokud chce do roku 2030 dosáhnout snížení emisí oxidu uhličitého na úroveň 55 procent oproti roku 1990. Do osmi let by muselo být postaveno až 6,8 milionu dobíjecích stanic, tedy asi 14.000 týdně," řekl generální ředitel českého Arvalu Aleš Polák. Podle něj tak bude nutné více zapojit soukromý sektor do jejich rozšiřování.

Podle dat Svazu dovozců automobilů je v Česku celkem registrováno zhruba 8,6 milionu vozidel všech kategorií. Čerpacích stanic je v ČR kolem 7600, veřejně přístupné jsou asi 4000 z nich. Převážná většina z nich nabízí tradiční paliva, tedy benzin a naftu.

