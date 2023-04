V ČR se zatím neobjevila závadná pšenice z Ukrajiny, uvedla zemědělská inspekce

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V Česku se zatím neobjevil problematický vzorek pšenice dovezené z Ukrajiny. ČTK to řekl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Pavel Kopřiva. Na Slovensku kontrolní úřady zjistily v zásilce obilí zbytky pesticidů. Včera to oznámil tamní ministr zemědělství Samuel Vlčan. České ministerstvo zemědělství minulý týden uvedlo, že kontroly tranzitu zemědělských komodit přes ČR se zpřísní. Na dovoz levné pšenice z Ukrajiny si stěžují zemědělci hlavně v Polsku a dalších zemích. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR upozorňují na to, že čeští zemědělci mají kvůli dovozu ukrajinského obilí na evropský trh problém prodat část loňské úrody.

Kopřiva uvedl, že inspekce žádný problematický vzorek obilovin nezachytila ani minulý rok. "Letos samozřejmě v kontrolách pokračujeme a vzorky odebíráme. Pokud by měl kdokoliv podezření, může nám poslat podnět a budeme se jím zabývat," doplnil.

Na Slovensku se pesticidy našly v zásilce obilí o hmotnosti 1500 tun. Potvrdily je tři laboratoře, uvedl Vlčan. Úřady zatím neví, zda by koncentrace látek mohla ohrozit lidské zdraví. Zásilku ukrajinské pšenice s vyšší koncentrací pesticidů měl podle ministra zpracovat jeden ze slovenských mlýnů a úřady ji zachytily dřív, než zpřísnily pravidla přepravy obilí z Ukrajiny přes Slovensko. Nová opatření ohledně kontrol a tranzitu ukrajinského obilí oznámila Bratislava minulý týden.

EU umožnila vývoz zemědělské produkce z Ukrajiny v reakci na ruskou agresi minulý rok po takzvaných trasách solidarity. Jejich účelem bylo, aby se obilí dostalo například do severní Afriky nebo zemí Blízkého východu, kam běžně ukrajinská produkce v minulosti směřovala. Alternativní cesty vývozu se hledaly kvůli blokádě černomořských přístavů Ruskem.

České ministerstvo minulý týden uvedlo, že do zemí Evropské unie se od února 2022 do letošního ledna dovezlo 3,526 milionu tun pšenice. Meziročně je to desetkrát více. Upozornilo na to, že pokud by podle úřadu tento trend pokračoval, může to poškodit evropské zemědělce, kteří musí plnit výrazně přísnější podmínky pěstování než subjekty ze zemí mimo EU.

Polská vláda na konci března požádala Evropskou komisi, aby použila všechny nástroje k omezení vývozu ukrajinského obilí na unijní trh. Minulý týden Polsko oznámilo, že dočasně zastaví dovoz ukrajinského obilí, aby zmírnilo dopad na ceny. Tranzit ale bude i nadále povolen.

Dovoz z Ukrajiny má vliv na tuzemské zemědělce, nemalá část jejich produkce do Polska směřuje. Už dříve na to upozornil předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Mezi zemědělci podle něj panují obavy, zda dokážou svou loňskou produkci prodat a budou míst dostatek místa na uskladnění letošní úrody.

