V Dillí se kvůli znečištěnému ovzduší od soboty uzavřou školy

V hlavním městě Indie Dillí úřady kvůli vysokému znečištění ovzduší uzavřely továrny, omezily provoz vozidel s naftovými motory a rozmístily rozprašovače vody. Od soboty je naplánovaná uzavírka prvního stupně základních škol, informuje agentura Reuters.

Opatření týkající se škol podle webu indického listu The Indian Express zůstane v platnosti do 8. listopadu, tedy do příštího úterý. List zároveň uvádí, že si řada lidí, včetně dětí, v metropoli v poslední době stěžovala na kašel a pálení očí způsobené špatnou kvalitou ovzduší. Uzavření druhého stupně základních škol zatím podle webu oznámeno nebylo. Výjimkou je město Noida na předměstí Dillí, kde od čtvrtka úřady nařídily online výuku na obou stupních základní školy.

Znečištění v hlavním městě Indie způsobují především automobily a průmyslové emise, ale i prach ze stavenišť a dým vznikající při spalování odpadků a zbytků zemědělských plodin na polích v sousedních státech. Úřady v Dillí tento týden kvůli znečištění ovzduší zastavily stavební a demoliční práce a vyzvaly obyvatele, aby co nejvíce pracovali z domova, sdíleli cesty autem a omezili používání uhlí a palivového dřeva v domácnostech. K uzavření škol vyzývali na sociálních sítích rodiče i aktivisté.

Celkový oficiální index kvality ovzduší (AQI), který měří hladinu všech hlavních znečišťujících látek, dnes překročil na mnoha místech indické metropole hodnotu 470. Hodnoty vyšší než 400 působí potíže i zdravým lidem a mají vážné dopady na ty, kdo trpí nějakými nemocemi, uvedla indická federální vláda.

