V Doupovských horách se objevila vlčí smečka, není jasné, jestli zde i žije

1.10.2025 01:33 (ČTK)
V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště působí. Podle mluvčího Vojenských lesů Petra Tomana ale není zatím jasné, jestli zde vlci i trvale žijí, sdělil ČTK.
 
"V Doupovských horách byla zaznamenána přítomnost vlčí smečky. V současné době však nemáme informace o tom, že by se v prostoru Vojenského újezdu Hradiště natrvalo usídlila, může se jednat o migrující jedince. Situaci budeme nadále pečlivě monitorovat," uvedl Toman.

Vlci se v Karlovarském kraji v posledních letech vyskytovali spíše v Krušných horách, kde způsobili škody na hospodářských zvířatech. V Doupovských horách se zatím neobjevovali. Vzhledem k tomu, že jde o uzavřené území, kde je obvykle minimální pohyb lidí, mohou tamní podmínky vlkům vyhovovat.

Podle serveru šelmy.cz se v Česku v roce 2019 vyskytovalo 18 vlčích teritorií. Z nich 16 bylo v pohraničních oblastech, některé na české území zasahovaly jen nepatrně. Ve třinácti případech šlo o smečky, které v našich podmínkách mají obvykle čtyři až šest jedinců. Nejčastěji se pohybují v příhraničních oblastech s Polskem nebo Německem. Vyskytují se v severních a západních Čechách, v Jizerských horách, ale i na Šumavě nebo v Beskydech.

Vlci se v posledních letech začínají do Česka vracet. Vlk zde byl běžným zvířetem až do konce 17. století. Intenzivněji se začal lovit zhruba od poloviny 17. století a jeho početnost výrazně klesala asi od začátku 18. století, až byla původní populace zcela vyhubena.

