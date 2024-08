V Hanušovicích zaplatí lidé poplatek podle množství vyprodukovaného odpadu

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com "Je to taková malá revoluce v odpadovém hospodářství. Popelářský vůz při vývozu popelnice načte její čip, data se uloží do systému a ten je zpracuje. Co občan vyhodí, to také zaplatí. Popelnici má pod svou kontrolou, jelikož je uzamčená," uvedl Kostka.

Radnice v Hanušovicích na Šumpersku začala pomocí čipů monitorovat množství směsného komunálního odpadu, který lidé vyhazují do popelnic. Obyvatelé díky tomu zaplatí za skutečně vyhozené množství směsného odpadu, což je má v době rostoucích cen za ukládání odpadu na skládky motivovat k jeho většímu třídění, řekl starosta Hanušovic Marek Kostka (Generace Y).Radnici podle Kostky přišlo nefér, že někteří lidé platili vysoké poplatky za odpad jen proto, že někdo jiný jej netřídí. Rozhodla se proto opatřit popelnice čipy.

Množství odpadu v popelnici budou čipy monitorovat. Na tříděný odpad dostali obyvatelé Hanušovic nádoby, kam mohou ukládat papír, sklo nebo plasty. Do projektu jsou v Hanušovicích zapojeny rodinné domy i budovy s více byty. "V případě bytových domů se bude mezi nájemníky rozpočítávat obsah větších kontejnerů na směsný odpad. Nádoby budou uzamčené a lidé od nich dostanou klíčky. Jde o to, aby si sem neukládali odpadky chataři, kteří městem projíždí. To se občas stávalo," podotkl Kostka.

První velkou změnu v odpadovém hospodářství si Hanušovice podle starosty prosadily už před dvěma lety. Tehdy jim svozová firma natolik zvýšila poplatky za vývoz popelnic, že se město rozhodlo jít vlastní cestou. Radnice si pořídila popelářský vůz, na jehož stupačky a za volant nastoupili místní lidé. Vznikla tak nová pracovní místa a radnice podle Kostky ušetřila peníze, které externí firmě platila za svoz komunálního odpadu.

