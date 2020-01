V Hradci Králové někdo do řeky zřejmě vylil desítky vánočních kaprů

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Capri23auto / Pixabay V centru Hradce Králové se v řece Orlici objevily desítky ryb podobné velikosti, většinou kaprů ve špatném stavu. / Ilustrační foto

V centru Hradce Králové se v řece Orlici objevily desítky ryb podobné velikosti, většinou kaprů ve špatném stavu. Některé ryby nejevily známky života. Příčinou není otrava ze znečištěné vody, vyplynulo v pátek z vyjádření úřadů a rybářů. Jan Pohl z východočeské pobočky Českého rybářského svazu řekl, že jde zřejmě o ryby z vánočního prodeje.

Na místě dopoledne zasahovala také policie a inspekce životního prostředí. Policie se o případu dozvěděla v pátek od oznamovatele, který zavolal na tísňovou linku 158. "Na místo u Moravského mostu okamžitě vyjela policejní hlídka, která přivolala pracovníky inspekce životního prostředí a českého rybářského svazu," řekla v pátek hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová. O tom, jestli šlo o protiprávní jednání, policie rozhodne na základě vyjádření úřadů.

Podle policie a zástupců inspekce šlo asi o 100 až 150 ryb, převážně kaprů. "Na místě jsme zjistili, že příčinou nebyla žádná chemikálie. Ryby z větší části žijí, pro nás je to uzavřená záležitost," řekla v pátek mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Radka Nastoupilová.

Rybáři vylovili ryby z řeky o víkendu. "Vypadá to, že to je zbytek ryb z vánočního prodeje, které někdo vylil do řeky, chtěl se toho zbavit. Takové ryby mají malou šanci přežít, chceme je posbírat," řekl Pohl.

